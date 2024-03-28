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Akdağmadeni’nde açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi

İHA İHA
28.03.2024 15:30
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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 25-31 Mart günleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Akdağmadeni’nde açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi

Akdağmadeni Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Okuma etkinliği ilçede açık havada gerçekleştirildi. Kitapları ile etkinliğe gelen öğrenciler bir süre kitap okudular.

Akdağmadeni Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, Kütüphane Haftası’nın Türkiye’de 1964 yılından beri mart ayının son pazartesi günü ile başlayan haftada kutlandığını belirterek ilçede farkındalık oluşturmak için açık havada kitap okuma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl Kütüphane Haftası’nın 60. yılını kutladıklarını ifade eden Ünver, “Bilgi sahibi olmak, belirli bir kültür seviyesine gelmek her insanın ulaşmak isteyeceği bir amaçtır. Bunun en güzel örneği ise kitap okumaktır. Kitaplar kültür seviyemizi artırmanın ve bilgi sahibi olmamızın en etkili aracıdır. Bilginin en yoğun olduğu araçlar kitaplardır. Kitaplar bizim için hayatının her anında bizimle birlikte olan öğretmenler gibidir. Her kitap başka bir kapı açar bizim için. Hepsi ayrı bir dünyadır. Hayatımıza ayrı heyecanlar, ayrı mutluluklar, ayrı yaşamışlıklar katarlar. Kitap okumak, insana tarihini, toplum ve millet bilincini öğretir.” dedi.

Akdağmadeni’nde açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi

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