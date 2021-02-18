YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Akdağmadeni’nde kar temizleme çalışmaları başladı

Akdağmadeni’nde kar temizleme çalışmaları başladı

18.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kent merkezlerinde kar temizleme çalışmaları başladı.Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde karla mücadele ekipleri, kent merkezinde bulunan ana arterlerde çok sayıda personel ve iş makinesi ile kar temizleme çalışması yaptı.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kent merkezlerinde kar temizleme çalışmaları başladı.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde karla mücadele ekipleri, kent merkezinde bulunan ana arterlerde çok sayıda personel ve iş makinesi ile kar temizleme çalışması yaptı. Kepçeler marifeti ile toplanarak kamyonlara yüklenen kar, şehir dışına götürülerek boş alana döküldü.
Kar yağışı sonrası küreme ve temizleme çalışmalarına başladıklarını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 40 personel ve 11 ekipmanla hizmet verdiklerini söyledi.
Bu yıl oldukça kurak bir kış mevsimi yaşadıklarını dile getiren Başkan Yalçın, "Yeter ki kar yağsın biz temizleriz. Kış mevsimi öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak 4 kepçe, 3 kamyon, 1 greyder, 3 traktör ve 40 personel ile hazırlıklarımızı tamamladık. Tecrübeli ekibimizle birlikte kar yağışı başladığı andan itibaren sahada yerimizi aldık. Herhangi bir olumsuzluğa olanak vermeden kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi?
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
1/

Yozgat Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
13:00
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Yozgat Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Merve Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Polis adaylarına uygulamalı eğitim

Polis adaylarına uygulamalı eğitim

Yozgat’ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat’ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Trafik kazası geçiren polis adayını polisler mülakata yetiştirdi

Trafik kazası geçiren polis adayını polisler mülakata yetiştirdi

Yozgat Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı

Yozgat Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı

Yozgat’ta eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat’ta eğitime 1 gün ara verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.