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Akdamar Adası beyaz gelinliğini giydi

İHA İHA
26.01.2024 12:14 | Son Güncelleme:
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Van’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, bembeyaz kar örtüsüyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Van Gölü ortasında bulunan Akdamar Adası, yağan karla görsel bir şölen sunuyor. 2023 yılında 170 bin ziyaretçiyi ağırlayan ve kentin en önemli destinasyonlarından biri olan Akdamar Adası, her mevsim sunduğu güzelliklerle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Özellikle inanç turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Akdamar Kilisesi, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce turistin ilgi odağı oluyor. Yılın her mevsimi ziyaretçilerine farklı görsel şölen sunan Akdamar Adası ve kilisesi, karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Akdamar Adası’nın beyaza bürünmüş hali, 3550 rakımlı Artos Dağı ve Van Gölü’nün turkuaz mavisiyle birleşince ortaya seyri doyumsuz manzaralar çıktı.

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