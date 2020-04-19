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Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla büyülüyor

VAN HABERLERİ  | 19.04.2020 11:17 | Son Güncelleme

Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla büyülüyor

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz güzelliğe büründü.

Kış mevsiminde kar örtüsü altındaki Akdamar Adası, ilkbahar döneminde de Van Gölü'nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası, çiçek açan badem ağaçlarıyla seyrine doyum olmayan manzaralara sahne oluyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı tutulan ada, üzerindeki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla görsel şölen sunuyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor.

Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen bazı fotoğrafçılar da Valilikten aldıkları izinle adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.

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Akdamar Adası madem çiçekleri Van

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