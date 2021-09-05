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Akdamar Kilisesi'nde 9. ayin yapıldı

05.09.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdamar Kilisesi'nde 9. ayin yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, bu yıl 9'uncu ayine ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinde Gevaş ilçesindeki iskeleden, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan ayini yönetti.

Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup 25 din adamının katılımıyla gerçekleştirilen ayine katılanlar, sağlık ve huzur için dua edip ilahi okudu.

Ayini izleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, ayinin huzur ortamında icra edildiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bilmez, "Dileğim, önümüzdeki yıl salgından arınmış bir ortamda, daha kalabalık grupların katıldığı, daha güzel ve fazla etkinliklerin düzenlenmesi. Ayinlerin, düğünlerin yapılması, eğitimin başlaması ve hayatın bir an önce normale dönmesi için bütün vatandaşlarımızın aşı olması gerektiğini buradan da ifade edelim." diye konuştu.

- "Bütün hastaların şifa bulması için dua ettik"

Başrahip Anuşyan ise sevgi adası Akdamar'dan bütün dünyaya sevgi mesajları verdiklerini dile getirdi.

Bu yıl salgın nedeniyle burukluk yaşadıklarını belirten Anuşyan, şunları kaydetti:

"Bizlerin bir şeyleri başlatması gerekiyor. Başkalarından bu sevginin aktarılmasını beklemek doğru değil. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Her zaman ilk adımı bu ülkede atmamız en doğrusu. Mutluyuz ama bir burukluk var. Ülkemizin, dünyanın sağlık şartlarından dolayı bir burukluk yaşıyoruz. Bu burukluğun tekrar mutluluğa dönüşmesi, bütün hastaların şifa bulması için dua ettik. Herkese çok teşekkür ederiz."

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