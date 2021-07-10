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Akdeniz açıklarında iplere takılan deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

10.07.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz açıklarında iplere takılan deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

İZMİR (AA) - Akdeniz açıklarında metrelerce uzunluktaki ağ ipine dolanan deniz kaplumbağasını Türk balıkçılar kurtardı.

Orkinos avından dönen balıkçılar denizde hareket eden turuncu bir ip yumağı gördü. Yaklaşınca bir kaplumbağanın ağ ya da paragat iplerine dolandığını gören balıkçılardan biri yardım için denize girdi. Zorlukla hareket eden deniz kaplumbağasını tekneye alan balıkçılar, ipleri bıçak yardımıyla kesti.

İplerden kurtarılan hayvan denize bırakıldı. Balıkçılar, kaplumbağanın kurtarılma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

- "Karadan 40 mil uzaktaydık"

Teknede bulunanlardan su ürünleri mühendisi Hasan Yılmaz, AA muhabirine, seyir halindeyken gördükleri ip yumağının ne olduğunu anlamadıklarını, yaklaştıklarında zorlukla hareket eden deniz kaplumbağasını gördüklerini söyledi.

Kurtarma sırasında hayvana zarar verilmemesi için arkadaşlarını uyardığını anlatan Yılmaz, "Bulunduğumuz yer karadan yaklaşık 40 deniz mili uzaktaydı. Üzerindeki ip ağ için de paragat için de kullanılabilir. Herhangi bir gemiden de düşmüş olabilir. Ama kaplumbağa o halde nasıl geldi oralara kadar bilmiyoruz." dedi.

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