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Akdeniz Belediye binasında korona virüs tedbirleri

MERSİN HABERLERİ  | 28.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bina, ofis ve depoları korona virüs salgınına karşı ilaçlarken, belediye binasında da hijyen sağlayıp gerekli tedbirleri alıyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli iş ve işlemleri için belediye binasına gelen vatandaşların, öncelikle kapı girişinde görevli zabıta personeli tarafından önce ateş ölçer cihazı ile vücut ısısı tespit ediliyor.

Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bina, ofis ve depoları korona virüs salgınına karşı ilaçlarken, belediye binasında da hijyen sağlayıp gerekli tedbirleri alıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli iş ve işlemleri için belediye binasına gelen vatandaşların, öncelikle kapı girişinde görevli zabıta personeli tarafından önce ateş ölçer cihazı ile vücut ısısı tespit ediliyor. Ateşi normal seviyede olan vatandaşların, ayaklarına galoş giymesi sağlanıyor, sonrasında ise elleri dezenfektan ve kolonya yardımıyla sterilize ediliyor. Bu arada ateş ölçer cihazı ile yapılan kontrolde vücut ısısı normalin üstünde çıkanlar da en yakın zamanda sağlık kuruluşuna başvurması yönünde uyarılıyor.
“Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka uyalım"
Vatandaşlara, acil veya zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısını yineleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, birçok iş ve işlemin, internet ortamında belediye web sayfası üzerinden yapılabildiğini hatırlattı. Gültak, “Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan zabıtalarımız, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız evden ayrılmasın diye, temel ihtiyaçlarını alıp evlerine ulaştırıyor, ev dışında yapılması gereken zorunlu işlemlerini de yine onlar adına yapıyor” dedi.
Tüm dünyanın zor günlerden geçtiğine işaret eden Gültak, “Bilim Kurulunun, devlet ve hükümet yetkililerimizin açıklamalarına kesinlikle uyalım. Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin ve toplumun sağlığını düşünerek hareket edelim. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım, kalabalık ortamlardan katiyen uzak durup sosyal mesafemizi koruyalım. Bu zor günleri millet olarak hep beraber aşacağız. Tabi bu krizi en az kayıpla atlatabilmek için de tedbirlere mutlaka uyalım” ifadelerini kullandı.

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