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Akdeniz Belediyesi önünde İstiklal Marşı okundu

MERSİN HABERLERİ  | 24.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, tüm yurtta olduğu gibi Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye binası önünde de ’TBMM’nin açılışının 100.

Akdeniz Belediyesi önünde İstiklal Marşı okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, tüm yurtta olduğu gibi Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye binası önünde de ’TBMM’nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla İstiklal Marşı okundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Akdeniz Belediye binası Türk bayraklarıyla donatıldı, tüm yurtta olduğu gibi tarihi gün nedeniyle, saat 21.00’de belediye önünde İstiklal Marşı okundu.
Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu ve maskelerin takıldığı törene, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.
Töreni takip eden gazetecilere açıklama yapan Gültak, TBMM’nin açılışının 100’üncü yılının tarihsel önemine dikkat çekti, 3 yıl sonra 1923 yılında da ilan edilen cumhuriyet ile birlikte Türk milletinin, tüm dünyaya tarih boyunca özgür ve bağımsız kalacağını ispat ve ilan ettiğini dile getirdi. Gültak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Çünkü onların sayesinde bugün buradayız. Türkiye Cumhuriyeti daha nice yüz yıllar yaşayacak” dedi.

Akdeniz Belediyesi önünde İstiklal Marşı okundu

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