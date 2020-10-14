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Akdeniz Belediyesi soğuk asfalt tesisi kuruyor

MERSİN HABERLERİ  | 14.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

Mersin’deki kırsal bölgelerde yer alan mahalleleri ziyaret ederek, muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ‘soğuk asfalt tesisi’ kurulması için gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi.Merkez kırsal ayırımı yapmadan mahalle ziyaretlerine aralıksız devam eden Gültak, son olarak Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar, Puğkaracadağ, Parmakkurdu ve Demirhisar mahallelerini ziyaret etti.

Mersin’deki kırsal bölgelerde yer alan mahalleleri ziyaret ederek, muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ‘soğuk asfalt tesisi’ kurulması için gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi.
Merkez kırsal ayırımı yapmadan mahalle ziyaretlerine aralıksız devam eden Gültak, son olarak Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar, Puğkaracadağ, Parmakkurdu ve Demirhisar mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşları ve muhtarları dinleyen Başkan Gültak, talep edilen hizmetleri en kısa sürede yerine getireceklerinin sözünü verdi. Ziyaretlerinde, bahçe yollarının açılması, asfalt ve kaldırımların yenilenmesi, okul bahçelerine halı saha ile basketbol sahası ve anasınıfı yapılması, camilerin bakımı ile muhtarlık binalarının tadilatı gibi konularda istekleri dinleyen Gültak, maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşların evlerinin tadilatının yapılması ve gerekli ev eşyalarının temini için de birim müdürleri ile görüşerek talimat verdi.
“Muhtarlarımızdan ricam, verdiğimiz sözleri takip etmeleri”
Günün sonunda mahalle ziyaretlerini değerlendiren Başkan Gültak, “Akdeniz’i karış karış gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini mahallinde dinlemeye, ekiplerimizin de çalışmalarını yerinde incelemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri tek tek gündemimize aldık ve ilgili birimlerimize hemen talimatları verdik. Acil yapılması gereken hizmet ve çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Özellikle muhtarlarımızdan ricam, verdiğimiz sözleri takip etmeleri, yerine gelmeyen hizmetler olursa bizleri arayıp bildirmeleridir” dedi.
“İhtiyaç duyulan tüm hizmet mahallelerimize sunacağız”
Sözlerini, “Hep söylediğimiz üzere ilk amacımız Akdeniz’de barışı, kardeşliği ve huzuru sağlamak. Akdeniz, artık uyuşturucu ve terör olayları anılan bir bölge olmaktan çıkmıştır” diyerek sürdüren Başkan Gültak, “Artık Kürdü, Türkü, Arabı, Alevisi ile solcusu ve sağcısıyla herkes birlikte ve kardeşçe yaşıyor. Her mahallemize de elimizden geldiğince gerekli hizmetleri veriyoruz. Bu ziyaretlerimiz, hem bizim hem de muhtarlarımız açısından çok verimli oldu. Kısa ve orta vadede yapacağımız çok iş var buralarda. Önümüzdeki yıl için planladığımız spor tesisi, asfalt kaplama, yama, kaldırım ve benzeri hizmetleri yerine getireceğiz. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.
“Akdeniz’e soğuk asfalt tesisi kazandırıyoruz”
Akdeniz’de bir ilke daha imza atarak ilçeye soğuk asfalt üretim tesisi kazandıracaklarının müjdesini de veren Gültak, “Bakanlarımız Murat Kurum ve Lütfi Elvan’a çok teşekkür ediyorum. Akdeniz’de bir ilk olacak. Arkadaşlarımız şu an ihalesine çıktılar. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olan bir tesis olacak. Köyden mahalleye dönüşen yerlerde en büyük sorun bahçe arası yollar. Tabi mucursuz bırakmıyoruz ama bu maliyet oluşturuyor ve konforlu olmuyor. Gelecek yıldan itibaren Akdeniz’in ihtiyaç duyan tüm bahçe yollarında soğuk asfalt dökmüş olacağız” diye konuştu.
Başkan Gültak, kentin geleceği için uyumlu çalışma ve işbirliğinin önemine de değinerek şöyle devam etti; "Akdeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak hep birlikte kentimizin sorunlarını çözmek zorundayız. Bizler bunun için seçildik, var gücümüzle de çalışıyoruz. İnsanlarımızın öncelikle barışa, huzura, kardeşliğe ve birlik olmaya ihtiyacı vardı. Bunu sağladığımıza inanıyorum. Altyapı ve üst yapı hizmetlerini de Akdeniz ve Büyükşehir Belediyeleri olarak var gücümüzle yapacağız.”

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