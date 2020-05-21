YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Akdeniz Belediyesi, whatsapp destek hattı kurdu

Akdeniz Belediyesi, whatsapp destek hattı kurdu

MERSİN HABERLERİ  | 21.05.2020 14:19 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hayata geçirilen whatsapp destek ağını Mersinlilerin hizmetine sundu.

Akdeniz Belediyesi, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hayata geçirilen whatsapp destek ağını Mersinlilerin hizmetine sundu. “Akdeniz’de Hayat Var Destek Ağı” sayesinde dileyen vatandaşlar, psikolojik destek alabilmenin yanı sıra korona virüs ile ilgili güncel bilgilere ve çeşitli videolara ulaşabilecek.
Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde destek çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele kapsamında, psikososyal anlamda vatandaşları hem desteklemek hem de bilgilendirici bilgiler ve videolar paylaşabilmek amacıyla bir whatsapp hattı oluşturuldu. Akdeniz Belediyesinin link alarak 05379285089 numarası üzerinden oluşturduğu Korona Virüs Destek Ağına ulaşmak isteyen vatandaşlar, bu numarayı telefonuna kaydedip ağa dahil olabiliyor. Bir kez kayıt yapıldıktan sonra da kişi pandemi ile ilgili bilgilere, video veya mesajlara ulaşabiliyor. Sistemin bir bölümü otomatik, bir bölümü de canlı cevap (yüz yüze görüşme) sistemiyle ilerliyor.

Vatandaşlar hem psikososyal destek alabilecek hem de istediği bilgilere ulaşabilecek
Akdeniz’de Hayat Var Destek Ağı hakkında bilgi veren Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Psikolog Gülnihal Bilim, “Pandemi ile mücadelede birçok farklı hizmet ve çalışmayla psikososyal anlamda vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Şimdi de farklı bir girişimde bulunduk. Akdeniz Belediyemize ait olan bu hattın adı Akdeniz’de Hayat Var Destek Ağı. Bu hat sayesinde vatandaşlarımız hem psikososyal anlamda destek alabilecek hem de bilgilendirici kısa videolar izleyebilecekler” dedi.
Vatandaşlara destek verirken, aynı zamanda doğru ve güncel bilgilere ulaşabilecekleri bir whatsapp hattı düzenlediklerini belirten Bilim, “Bu whatsapp hattı üzerinde Sağlık Bakanlığının açıkladığı doğru ve güncel son istatistikler var. Ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz alt başlığı var. Kişisel sorular için de ayrıca bir bölüm var. Psikolojik destek başlığı var. Bilgilendirici videolar var. Bu videolar arasında da ev içi egzersizler, ‘evde yap’ etkinlikleri, korona virüs sürecindeki beslenme alışkanlıkları ile ilgili bilgilendirici videolar var” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Mersin Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:22
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:54
Yatsı
21:25

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Ahu Eczanesi
Merkez
Asuman Eczanesi
Merkez
Burcu Tüz Eczanesi
Merkez
Çağla Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Deren Eczanesi
Merkez
İşcan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mersin'de İki İlçenin Tank Çekişmesi Büyüyor

Mersin'de İki İlçenin Tank Çekişmesi Büyüyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.