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Akdeniz Belediyesi zabıtası pazar yerlerinde 3 metre kuralını denetledi

MERSİN HABERLERİ  | 29.03.2020 14:49 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge gereği, semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimlerde bulundu.Alışveriş pazarlarında oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla, her bir pazar tezgâhı arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesini denetleyen Akdeniz zabıta ekipleri, ayrıca pazarcı esnafının eldiven ve maske kullanımlarını da denetliyor, eldiven ve maske kullanmayan esnaflara uyarılar yapıyor.Korona virüs salgının önlenmesi ve kişisel hijyen tedbirlerinin alınması konusunda, pazara gelen vatandaşları da bilgilendiren Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, pazara gelirken eldiven ve maske kullanmalarını, sosyal mesafelerini mutlaka korumaları yönünde ikazlarda bulundu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge gereği, semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimlerde bulundu.
Alışveriş pazarlarında oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla, her bir pazar tezgâhı arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesini denetleyen Akdeniz zabıta ekipleri, ayrıca pazarcı esnafının eldiven ve maske kullanımlarını da denetliyor, eldiven ve maske kullanmayan esnaflara uyarılar yapıyor.
Korona virüs salgının önlenmesi ve kişisel hijyen tedbirlerinin alınması konusunda, pazara gelen vatandaşları da bilgilendiren Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, pazara gelirken eldiven ve maske kullanmalarını, sosyal mesafelerini mutlaka korumaları yönünde ikazlarda bulundu. Semt pazarlarında alınan tedbirler ve yapılan denetimler, vatandaşlar ve pazar esnafı tarafından tam not aldı.
Ayrıca zabıta ekipleri, alışveriş pazarı dışında kurulan seyyar satış tezgâhlarını da kaldırdı.

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