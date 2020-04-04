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Akdeniz Belediyesi, zor durumdaki ailelerin yardımına koşuyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, mağdur durumdaki ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi, mağdur durumdaki ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, ihtiyaç sahibi üç aileye oturma gruplarından oluşan çeşitli mobilyalar hediye edildi.
Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan, ekonomik durumu iyi olmayan zor durumdaki ailelerin yardımına koşmaya, onların ihtiyaç duyduğu eşyaları temin etmeye devam ediyor. Bugüne dek onlarca ailenin evini yenileyip çeşitli ev eşyaları hediye eden Akdeniz Belediyesi, üç aileye daha yardım eli uzattı.
Başkan Gültak’ın talimatı ile harekete geçildi
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, ekonomik olarak zor durumdaki bu ailelerin ihtiyaç duyduğu mobilya ve oturma gruplarını temin ederek kendilerine teslim etti. Hazırlanan bir takım mobilya, Çilek Mahallesi’nde yaşayan ve geçen haftalarda evlerinde çıkan yangında eşyalarını kaybeden bir aileye ulaştırılırken, diğer ev eşyaları da mağdur durumda olan iki ailenin evlerine götürülerek istedikleri odalara yerleştirildi.
Kendilerine uzatılan yardım elinden dolayı duygulanan aileler, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a teşekkürlerini dile getirdiler.

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