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Akdeniz Belediyesinde ortalama işçi ücreti 3 bin 575 lira oldu

05.02.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Akdeniz Belediyesinde ortalama işçi ücreti 3 bin 575 lira oldu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile belediye bünyesinde çalışan işçilerin ortalama ücretinin 3 bin 575 TL olduğu bildirildi.Akdeniz Belediye Meclisi Şubat Ayı İkinci Birleşim Birinci Oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile belediye bünyesinde çalışan işçilerin ortalama ücretinin 3 bin 575 TL olduğu bildirildi.
Akdeniz Belediye Meclisi Şubat Ayı İkinci Birleşim Birinci Oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki birleşim tutanak özetinin kabul edilmesinden sonra, komisyonlardan gelen raporlar okundu.
Gündemin ilk maddesi olan sosyo-ekonomik durum açısından dezavantajlı olan onkoloji hasta ve yakınlarına yönelik sosyal yardım ve hizmet, psiko-onkolojik destek, manevi rehberlik ve sosyo-eğitsel faaliyet hizmetlerini içeren ’Akdeniz’de Umuda Yolculuk’ projesi kapsamında, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalama konusunda Başkan Gültak’a yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
Karaduvar Balıkçı Barınağı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ’Karaduvar Balıkçı Barınağı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne esas kurum görüşünün hazırlanmasını içeren İmar, Çevre, Plan ve Bütçe ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon raporlarının görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.
Mecliste 8 Ocak 2021 tarihli ve 9 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerini yürütebilmesi maksadıyla hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni içeren Plan ve Bütçe, Kadın-Erkek Eşitliği ile Ekonomi ve Kalkınma Komisyon Raporlarının görüşülmesi de oybirliği ile kabul edildi.
"Emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun"
Oylanan maddelerin ardından konuşan Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesinde en düşük işçi maaşının 3 bin 380 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Buna göre tüm işçilerin ortalama alacağı maaş 3 bin 575 TL olurken, yevmiyeler de 123 liraya yükseltildi. Geçen yılın haziran ayı maaşı ile bu yılın ocak ayı maaşı arasında yüzde 41’lik artış olduğunu dile getiren Gültak, "Emekçi kardeşlerimizin emeğini unutmamamız gerekiyordu. Onlar bundan çok daha iyilerine layıklar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Akdeniz Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısı, 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da konferans salonunda yapılacak.

Akdeniz Belediyesinde ortalama işçi ücreti 3 bin 575 lira oldu

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