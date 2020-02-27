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Akdeniz Belediyesi’nden çocuklara kar sürprizi

MERSİN HABERLERİ  | 27.02.2020 12:00 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan farklı okullarda okuyan yüzlerce çocuğa kar sevinci yaşattı.

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan farklı okullarda okuyan yüzlerce çocuğa kar sevinci yaşattı. Dağlardan kamyonlarla getirilip okul bahçelerine dökülen tonlarca kar ile oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, binlerce çocuğa unutamayacakları bir sürpriz yapıldı. Dağlardan kamyonlara yüklenip getirilen tonlarca kar, ilçedeki farklı okulların bahçesine döküldü. Teneffüse çıkan öğrenciler, bahçede gördükleri kar yığını ile önce şaşkına döndüler, ardından da hep birlikte karın keyfini çıkardılar.
Kar eğlencesinin ardından duygularını paylaşan öğrenciler, çok mutlu olduklarını ve eğlendiklerini ifade ederek, Akdeniz Belediyesine ve Başkan Gültak’a teşekkür ettiler. Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen kar etkinliğinde, öğrencilerin kar sevincine ortak olan Başkan Gültak da onlarla birlikte kartopu oynadı. Fırlatılan kar toplarının hedefi olan Gültak, kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmadı, çocuklara kartopu attı.
“Mini kar festivali ile çocuklarımızı sevindirdik”
Kartopu eğlencesinin ardından, etrafını saran okulun öğrencileriyle birlikte bir açıklama yapan Gültak, “Akdeniz deyince akla kar değil deniz, sıcak ve nem gelir. Fakat biz bugün ilçemizin birçok okulunda okuyan çocuklarımıza kar getirdik. Çünkü birçok insanımız, çocuğumuz dağlara, yaylaya gidemiyor, kar göremiyor. Bu etkinliğimizle, bizler de onlar için kar festivali düzenlemiş olduk. Fen işleri ekiplerimizin vasıtasıyla, kamyonlarca kar getirip okullarımızın bahçelerine yığdık. Kar göremeyen çocuklarımıza güzel bir sürpriz yaptık, birlikte eğlendik" dedi.

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