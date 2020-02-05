Akdeniz Belediyesi’nden ’kan bağışı’ kampanyasına destek

Akdeniz Belediyesi çalışanları ve meclis üyeleri, Kızılay’ın bağış kampanyasına katılarak kan verdi.

Kızılay Mersin Şubesi, Akdeniz Belediyesi girişinde kurduğu bölümde ’Kan ver hayat kurtar’ sloganıyla kan bağışlarını topladı. Kan bağışı kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meclis toplantısının ardından başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de kan verdi.

Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kan bağışının önemine dikkat çekti, “Verdiğiniz her ünite kan, belki de bir can kurtaracak. Trafik kazaları veya acil travmatik yaralanmalarda kan, kimi zaman hemen bulunamayabiliyor. Bundan dolayı Kızılay, çok önemli bir kuruluşumuz. Kızılay; kurduğu kan bankaları ve bağış evleri sayesinde canların kurtulmasını sağlıyor” dedi.

Başkan Gültak, kan bağışında bulunmanın, kişinin kendi sağlığının korunmasında da önemli olduğunu ifade ederek, “Kızılay’ın kan stoklarının azalmaması için tüm vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Özellikle beyaz kan kan kanseri, lösemi ve diğer bazı kanser türlerinde, hastanın daha çabuk toparlamasını sağlıyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan, Kızılay Kan Bağış Evlerine, beyaz kan bağışlamalarını da rica ediyorum. Kızılay’ımızın çağrısına uyarak kan veren, canlara hayat veren başkan yardımcılarımız, müdürlerimize, vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



