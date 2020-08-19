Akdeniz Dilleri Merkezinde kayıtlar başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatlerinden olan Akdeniz Dilleri Merkezi kapılarını açtı. Akdeniz’e kıyı ülkelerin resmi dillerinin öğretileceği merkez, nitelikli yabancı dil eğitimini ekonomik bir biçimde vermeyi hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Dilleri Merkezinde yabancı dil kursları için kayıtlar başladı. Akdeniz Dilleri Merkezi İtalyanca, İspanyolca, Yunanca, Arapça ve Fransızca olmak üzere Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin resmi dillerinde eğitim verecek. İzmir’in liman kenti kimliğini ve zengin tarihsel birikimi kentteki insanlara yatırım yaparak öne çıkarmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile Akdeniz’in tüm kentleriyle İzmir arasındaki kültürel alışverişi artırmayı ve dostluk bağlarını daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Bir kur 9 hafta sürecek

Konak Şehit Fethi Bey Caddesi’nde 4 numaralı binadaki merkezde her dil için hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere 3 sınıf oluşturulacak. Bir kur haftada 4 saatlik derslerle 9 haftada tamamlanacak. Kurslar 14 Eylül’de başlayacak ve kursların tamamı “Başlangıç” (A1) seviyesinde olacak. Kur başına kayıt ücreti 180 TL olarak belirlendi. Kayıt yaptırmak isteyenlerin akdenizdilleri.izmir.bel.tr adresinden başvuru yapması gerekiyor. Kayıt için sadece kursiyerlerin 16 yaşından büyük olması şartı aranıyor.