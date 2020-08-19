YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Akdeniz Dilleri Merkezinde kayıtlar başladı

Akdeniz Dilleri Merkezinde kayıtlar başladı

İZMİR HABERLERİ  | 19.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatlerinden olan Akdeniz Dilleri Merkezi kapılarını açtı.

Akdeniz Dilleri Merkezinde kayıtlar başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatlerinden olan Akdeniz Dilleri Merkezi kapılarını açtı. Akdeniz’e kıyı ülkelerin resmi dillerinin öğretileceği merkez, nitelikli yabancı dil eğitimini ekonomik bir biçimde vermeyi hedefliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Dilleri Merkezinde yabancı dil kursları için kayıtlar başladı. Akdeniz Dilleri Merkezi İtalyanca, İspanyolca, Yunanca, Arapça ve Fransızca olmak üzere Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin resmi dillerinde eğitim verecek. İzmir’in liman kenti kimliğini ve zengin tarihsel birikimi kentteki insanlara yatırım yaparak öne çıkarmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile Akdeniz’in tüm kentleriyle İzmir arasındaki kültürel alışverişi artırmayı ve dostluk bağlarını daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Bir kur 9 hafta sürecek
Konak Şehit Fethi Bey Caddesi’nde 4 numaralı binadaki merkezde her dil için hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere 3 sınıf oluşturulacak. Bir kur haftada 4 saatlik derslerle 9 haftada tamamlanacak. Kurslar 14 Eylül’de başlayacak ve kursların tamamı “Başlangıç” (A1) seviyesinde olacak. Kur başına kayıt ücreti 180 TL olarak belirlendi. Kayıt yaptırmak isteyenlerin akdenizdilleri.izmir.bel.tr adresinden başvuru yapması gerekiyor. Kayıt için sadece kursiyerlerin 16 yaşından büyük olması şartı aranıyor.

Salgınına karşı önlem alınacak
Ankara Üniversitesi TÖMER kadrosundaki eğitmenler tarafından verilecek eğitimin içeriği Avrupa Dil Portfolyosu standartlarında olacak ve kursları başarıyla tamamlayanlara uluslararası alanda geçerli belgeler verilecek. Akdeniz Dilleri Merkezinde korona virüs önlemleri alındı. Sınıflar fiziksel mesafe gözeterek oluşturuldu. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye 0232 293 40 99 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Akdeniz Dilleri Merkezinde kayıtlar başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:23
Öğle
13:20
İkindi
17:05
Akşam
20:08
Yatsı
21:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İzmir’den Silikon Vadisine

İzmir’den Silikon Vadisine

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çeşme Tapu Müdürlüğü’nde bir personelde Covid-19 tespit edildi

Çeşme Tapu Müdürlüğü’nde bir personelde Covid-19 tespit edildi

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.