Akdeniz "hayalet ağlardan" temizleniyor

Ağa deniz canlılarının dışında çok sayıda plastik, cam şişe, terlik ve metal kutu gibi atıkların takıldığı görüldü.

Ağı çıkarmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AKSAM, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleriyle ortak bir çalışma yürütüldü.

GÜLSEM ADAM - Akdeniz Araştırma 1 Gemisi'yle gözle görülmediği için "hayalet ağ" olarak bilinen ve doğal yaşamı tehdit eden atıklar temizleniyor.

- Altı yılda 20'den fazla "hayalet ağ" çıkarıldı

Enstitü Müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, Akdeniz Araştırma 1 Gemisi'nin sadece ülkenin açık denizlerinde değil, uluslararası sularda da görev yaptığını söyledi.

Sorumluluk alanlarında deniz izleme ve tür çeşitliliğinin de bulunduğunu anlatan Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği talimat gereği avcılık kontrolü de yaptıklarını belirtti.

"Hayalet ağ" olarak bilinen ağların su altı canlılarına zarar verdiğini ve denizleri kirlettiğini aktaran Erkan, aldıkları ihbarlar doğrultusunda ağları temizlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Erkan, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Lara Falezler kısmı açıklarında tespit edilen ağın başarıyla çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tür çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu ağlar kalitesine göre 2 ile 8 yıl deniz altında faaliyetlerine devam ediyor. Günümüzün ve geleceğimizin bir sorunu. Araştırma gemimiz altı yıldan beri büyük boyutta 20'den fazla ağı denizden çıkardı. Ayrıca denizlerimiz ufak boyutlarda, çok sayıda ağdan temizlendi. Bu tür ağlar duyarlı balıkçıların desteğiyle de çıkarılıyor. Halk, denizleri kirletmeme konusunda daha duyarlı olmalıdır."