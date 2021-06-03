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Akdeniz İhracatçı Birlikleri mayısta 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

03.06.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz İhracatçı Birlikleri mayısta 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, birliklerinin mayıs ayında 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, AKİB'in 19 binden fazla üyesiyle 8 ana sektördeki üretimlerini dünya pazarlarına sunduğunu belirtti.

Birlik üyelerinin, ihracatta iyi bir performans gösterdiğine dikkati çeken Sin, "Şubat ayından itibaren büyük bir atılım yapan bölge ihracatçılarımız, ihracat hacmindeki en yüksek artışı ve değeri mayıs ayında yakaladı. Dünya genelinde 215 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştiren birliğimiz, yüzde 112,5 artışla 1 milyar 372 milyon 525 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu ayda ülkemizin 16 milyar 480 milyon dolarlık genel ihracatına yüzde 9 oranında destek verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sin, ihracatlarını sektör bazında da değerlendirerek, "Mayıs ayında en fazla ihracatı yüzde 252 artış ve 551,1 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 111 artış ve 346,8 milyon dolarla ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 44 artış ve 117,9 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Dış satım artışlarının ülkeler bazındaki durumu hakkında bilgi veren Sin, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde Hollanda yüzde 50 artış ve 90,8 milyon dolarla birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 476 artış ve 75,3 milyon dolarla İspanya, yüzde 90 artış ve 66,8 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Yılın beşinci ayında ihracat hacminde en yüksek artışı, yüzde 3 bin 753 artış ve 56 milyon dolarla Nijerya'da yakaladık."

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