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Akdeniz İhracatçı Birliklerinden 2020 yılında 11,2 milyar dolarlık ihracat

MERSİN HABERLERİ  | 07.01.2021 10:51 | Son Güncelleme

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden 2020 yılında 11,2 milyar dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2020 yılında 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Salgın dönemi koşullarına hızlıca adapte olarak üretmeye ve ihracata devam ettiklerini kaydeden Yamanyılmaz, "İhracatçılarımızın mevcut pazarlarda daha etkin olması ve yeni pazarlarda varlık gösterebilmesi için çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler, finansal destekler ve temassız ihracat uygulamaları gibi inovatif çözümleri, bölge ihracatçılarımızın dinamizmiyle birleştirerek ihracatımızı kesintisiz devam ettirdik. AKİB olarak 2020 yılında toplam 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza attık. Ülke ihracatına sağladığımız destek yüzde 7,2 oldu." ifadelerini kullandı.

Yamanyılmaz, AKİB bünyesinde 2020 yılında en fazla dış satımın Irak, Hollanda ve Rusya'ya yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"215 ülke ve bölgeye yönelik ihracatımızda 1 milyar 26 milyon dolar değerle Irak birinci, 651 milyon 871 bin dolarla Hollanda ikinci, 608 milyon 496 bin dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkelerde ise yüzde 28,5 artış ve 173 milyon dolar değerle Ukrayna ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 24,3 artışla Rusya, yüzde 15,2 artış ve 516,7 milyon dolarla Almanya takip etti. Belçika ve Hollanda pazarları da ihracat hacminde artış yakaladığımız diğer ülkeler oldu."

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