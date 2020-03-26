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Akdeniz ilçesinde dezenfekte çalışmaları kırsal mahallelerde de sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 26.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi’nin, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Akdeniz Belediyesi’nin, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bu kapsamda mobil ekiplerin, günde 1 ton dezenfektan kullanılarak hazırlanmış 100 bin ton ilaçlı su ile ulaşabildikleri her bölgeyi dezenfekte ettikleri kaydedildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası bünyesinde görevlendirilen 30 kişiden oluşan mobil dezenfekte ekibi, aralarında kamu kurum ve kuruluşları, sağlık ocakları, askeri birlikler, eczane, okul, muhtarlık binaları, bankalar, cami ve Kur’an kursları, hububat/bakliyat depoları, meslek odaları, gıda toptancıları ve nakliyeciler sitesi ile özel sektöre ait işyerlerinin olduğu yüzlerce yeri virüse karşı ilaçladı.
Akdeniz dezenfekte ekibi, gerek mobil ilaçlama ekibi, gerekse arazözler yardımıyla, yasayla köyden mahallelere dönüşen Anadolu, Adanalıoğlu, Huzurkent, Bahçeli, Sarıibrahimli, Nacarlı, Bağlarbaşı, Bağcılar Evci Köyü, İhsaniye-Melemez, Demirhisar, Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Parmakkurdu, Yeşilçimen, Kazanlı, Toroslar, Karacailyas, Dikilitaş, Bekirde, Hebilli ve Yenitaşkent’in cadde ve sokaklarında gün boyu ilaçlama yaptı.
Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan bütün parklar, çocuk oyun grupları ve yeşil alanlar da salgına karşı dezenfekte edildikten sonra, özellikle küçük çocukların oyun gruplarına girişini bir süre engellemek amacıyla brandalarla üstleri kapatıldı. Korona virüsle mücadele eden ilaçlama ekipleri, kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, planlama kapsamında salgın riskine karşı ilaçlama-dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edecek.

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