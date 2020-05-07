Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Canatan: "Talasemi hastaları kan bulamamaktan korkuyor"

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, talasemi hastalarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) değil, kan bulamamaktan korktuğunu söyledi.

Vakıf, Türk Kızılay Derneği Akdeniz Bölge Müdürlüğü ve Antalya Talasemi Derneği iş birliğinde, Kovid-19 salgını sürecinde kan bulmakta sıkıntı yaşayan talasemi hastaları için "Kan Annesi ve Kan Babası" adlı kan bağışı kampanyası başlattı.

Canatan, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla vakıfta düzenlenen basın toplantısında, talasemi hastalarının yaşam boyu düzenli kan bağışına ihtiyacı olduğunu anımsattı.

Kovid-19 ve ramazan ayı dolayısıyla hastaların kana ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Canatan, gönüllü bağışçı bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Bu nedenle yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştirdikleri ve başarılı sonuç elde ettikleri kampanyayı bugün yeniden gündeme getirdiklerini aktaran Canatan, "Şu ana kadar iki talasemi hastamızın Kovid-19'a yakalandığını, sağlıklarına kavuştuklarını biliyoruz. Talasemi hastaları Kovid-19'dan değil, kan bulamamaktan korkuyor." diye konuştu.