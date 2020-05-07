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Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Canatan: "Talasemi hastaları kan bulamamaktan korkuyor"

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Canatan: "Talasemi hastaları kan bulamamaktan korkuyor"

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, talasemi hastalarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) değil, kan bulamamaktan korktuğunu söyledi.

Vakıf, Türk Kızılay Derneği Akdeniz Bölge Müdürlüğü ve Antalya Talasemi Derneği iş birliğinde, Kovid-19 salgını sürecinde kan bulmakta sıkıntı yaşayan talasemi hastaları için "Kan Annesi ve Kan Babası" adlı kan bağışı kampanyası başlattı.

Canatan, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla vakıfta düzenlenen basın toplantısında, talasemi hastalarının yaşam boyu düzenli kan bağışına ihtiyacı olduğunu anımsattı.

Kovid-19 ve ramazan ayı dolayısıyla hastaların kana ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Canatan, gönüllü bağışçı bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Bu nedenle yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştirdikleri ve başarılı sonuç elde ettikleri kampanyayı bugün yeniden gündeme getirdiklerini aktaran Canatan, "Şu ana kadar iki talasemi hastamızın Kovid-19'a yakalandığını, sağlıklarına kavuştuklarını biliyoruz. Talasemi hastaları Kovid-19'dan değil, kan bulamamaktan korkuyor." diye konuştu.

Özellikle 18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin bağış yapmak için Türk Kızılay'a başvurmasını isteyen Canatan, bağışçıların "Talasemi hastaları için başvuruyorum." demesi halinde hastaların ihtiyacına göre kan dağılımının yapılacağını bildirdi.

- "Stoklarımız azaldı"

Türk Kızılay Derneği Akdeniz Bölge Müdürü Tufan Ertop da salgın nedeniyle insanların evde kaldığını, kan bağışında ciddi oranda düşüş yaşandığını anlattı.

Stokların azaldığına işaret eden Ertop, "Koronavirüs hastalarına odaklanmışken bazı hasta gruplarını unuttuk. Bunların başında talasemi hastaları geliyor. Türkiye'de ciddi oranda kan ihtiyacı duyan talasemi hastalarımız var. Talasemi hastalarını şimdiye kadar mağdur etmedik ama stoklarımızın azalması nedeniyle mağduriyet yaşayabileceklerini öngörebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya Talasemi Derneği Başkanı Dilek Kaplan, kan yoksa talasemi hastaları için hayat olmadığını kaydetti.

Kan bulamadıklarında çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Kaplan, "Kan bulamazsak başımız, eklemlerimiz ağrıyor. Bağışıklığımız düşüyor, hayat hiç de keyifli olmuyor." dedi.

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