YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden 897 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden 897 milyon dolarlık ihracat

16.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlik Başkanı Refik Onur Kılıçer: - "Türkiye'nin iyi bir mobilya, ağaç mamulleri ve kağıt üreticisi olduğunu bütün dünyaya ilan edip, ihracat oranlarını artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyesi iş insanları, 2021'de yaptıkları dış satım ile Türkiye ekonomisine 896 milyon 784 bin dolarlık katkı sağladı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, birlik üyeleri 2020'de 715 milyon 692 bin dolar gelir elde ettiği mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden 2021'de yüzde 25 artış sağlayarak 896 milyon 784 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Birlik üyelerinin en çok dış satım gerçekleştirdiği ürünlerin başında mobilya grubu yer aldı. Bu grubu sırasıyla kereste, sandık, kafes ve palet, kağıt, karton ve matbu yayınlar, orman tali ürünleri ve diğer ahşap mamul grupları takip etti.

Ülke ekonomisine 2020'de 437 milyon 466 bin 937 dolarlık katkı sunan mobilya grubu, 2021'de bu rakamı yüzde 25 artırarak 546 milyon 172 bin 229 dolara yükseltti.

Mobilya grubunun ardından gelen kereste, sandık, kafes ve palet grubunun ise 2020'de 106 milyon 560 bin 516 dolar olan dış satımı, 2021'de yüzde 35 artarak 143 milyon 862 bin 586 dolar oldu.

- "Amacımız 2022 yılında yine rekor bir seviyede ihracat yapmak"

AKAMİB Başkanı Refik Onur Kılıçer, AA muhabirine, Kayseri, Mersin ve Adana'nın mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 2021 yılında en çok ihracat yapan 10 il arasında yer aldığını bildirdi.

Birlik üyesi ihracatçıların en çok Irak, İsrail, Almanya, Libya, Amerika Birleşik Devleri, Fransa, İtalya, Suriye, Birleşik Krallık ve Romanya'ya dış satım gerçekleştirdiğini belirten Kılıçer, Irak'a yüzde 11 artışla 188 milyon 517 bin 628 dolar, İsrail'e yüzde 11 artış ile 62 milyon 830 bin 871 dolar ve Almanya'ya yüzde 2 artışla 54 milyon 831 bin 687 dolar ihracat yaptıklarını kaydetti.

Kılıçer, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan birlik üyelerine teşekkür ederek, "Amacımız 2022 yılında yine rekor bir seviyede ihracat yapmak. Buna inancımız tamdır. Genel dünya bilgilerine bakacak olursak bu ihracatımızın artarak sürmesi ve ivmelenmesi beklenmektedir çünkü dünyada bir mobilya talebi var ve Türkiye bu talebi karşılamak üzere üretici ülkeler arasında belli bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

- "Önceliğimiz hiç olmadığımız pazarlara girmek"

Dünyada artan mobilya talebini karşılamak için birlik olarak tanıtım faaliyetleri ve organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Kılıçer, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin iyi bir mobilya, ağaç mamulleri ve kağıt üreticisi olduğunu bütün dünyaya ilan edip, ihracat oranlarını artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu, Türk ihracatçısının başarısıdır. 2 yıl üst üste rekorlar kırarak ihracat odaklı üretime ve satışa geçtiler. Bu yıl hedef pazarlarımız arasında İngiltere, Birleşik Krallık, Amerika ve Kanada var. Özellikle bu ülkelerdeki oransal olarak ihracat artışlarımızı gerçekleştirmek ana hedefimiz. Zaten klasik pazarlarımızdaki artışlarımızı sürdürmekteyiz. Önceliğimiz hiç olmadığımız pazarlara girmek ve çok az faaliyet gösterdiğimiz pazarlara ulaşmaktadır. Tabii ki Güney Amerika pazarlarını da ihmal etmemek lazım. NAFTA Anlaşması'ndan (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) kaynaklı bizim de orada bir vergi avantajımız var. O pazarlara da ilgi göstermek lazım. Oralardaki çalışmalarımız da devam etmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildiKayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:53
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Pazar

Begüm Berk Eczanesi
Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi
Melikgazi
Çiftlik Eczanesi
Kocasinan
Hülya Eczanesi
Melikgazi
Nurhan Eczanesi
Kocasinan
Reyhan Eczanesi
Melikgazi
Vefa Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.