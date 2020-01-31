Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı ziyareti, üniversite-sanayi işbirliğini bir kat daha güçlendirdi. Rektör Ünal, Üniversitesi’nin tüm imkânları ile Antalya OSB’nin yanında olduğunu ifade ederken, Başkan Bahar, Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin projelere önemli bir tork sağlayacağını söyledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı makamında ziyaret etti. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olgun Kitapçı, Antalya OSB Teknopark Genel Müdür V. Aylin Tümay, Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Numan Hoda ve Yürütme Kurulu Üyesi Sima Sapan’ın da yer aldığı görüşmede üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Teknoparkımızın altyapı inşaatı tamamlandı"

Antalya OSB Teknopark’ın kurucu ortaklarından biri olan Akdeniz Üniversitesi ile sağlanan işbirliğinin yeni projeler ile daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirten Başkan Ali Bahar, “Teknoparkımızın altyapı inşaatı tamamlandı. Nisan ayında binamızın temelini atıp 2021 yılında hizmete açacağız. Aynı dönemde Akdeniz Melek Yatırım Forumuna ev sahipliği yaparak 21 ülkenin yatırımcılarını ilk kez Antalya’da konuk edeceğiz. Start-upları yatırımcılar ile en kısa sürede buluşturup üretilen katma değerin artmasını istiyoruz. Ayrıca yine Nisan ayında Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğimizin ikincisini düzenleyeceğiz. Katma değer sağlayan projeleri ödüllendirip girişimciler ile buluşturacağız. Projelerimizi, Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin sağlayacağı tork ile hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Rektörümüz üniversite-sanayi işbirliğine her zaman önem verdi ve desteğini eksik etmedi. İşbirliğimizin ülkemiz ve milletimiz için daha fazla fayda yaratması en büyük temennimizdir” dedi.