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Akdeniz Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) Korona virüs salgını nedeniyle durdurulan eğitim faaliyetleri Uzaktan Eğitim ile yeniden başladı.Akdeniz Üniversitesi’nin yaklaşık on yıldır uzaktan eğitim çalışmalarını yürütmesi sayesinde mevcut olan uzaktan eğitim altyapısı, öğrencilerin yükseköğretimden yoksun kalmamaları ve mağdur olmamaları için yaklaşık 70 bin öğrencinin kullanımına sunuldu.

Akdeniz Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim başladı

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) Korona virüs salgını nedeniyle durdurulan eğitim faaliyetleri Uzaktan Eğitim ile yeniden başladı.
Akdeniz Üniversitesi’nin yaklaşık on yıldır uzaktan eğitim çalışmalarını yürütmesi sayesinde mevcut olan uzaktan eğitim altyapısı, öğrencilerin yükseköğretimden yoksun kalmamaları ve mağdur olmamaları için yaklaşık 70 bin öğrencinin kullanımına sunuldu. Bugün itibariyle Üniversitede okutulan tüm derslerin sisteme yükleme işlemleri tamamlandı.
Öğrenciler, dersleri Öğretim Yönetim Sistemi (oys.akdeniz.edu.tr) üzerinden takip edilebilecek. Sistemde öncelikli olarak teorik dersler yer alacak. Etkileşimli uygulamalar ile uygulama dersleri için ise Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (AKUZEM) çalışmaları devam ediyor.
Öğrencilerin karşılaşabileceği soru ve sorunlar için Üniversitenin sosyal medya hesaplarından, e-posta adresinden ve (242)3102219 numaralı telefondan sürekli canlı destek veriliyor.

Akdeniz Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim başladı

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