Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki kez gözaltına alınmıştı. İkinci gözaltına alındığı gün tutuklanan Cebeci, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birden fazla kez ifade vermişti.

4 ayını cezaevinde geçiren spiker ardından tahliye edildi. İş insanı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı Sadettin Saran ise gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah Gazetei'nden Deniz Yusufoğlu'nun ulaştığı iddianamede, soruşturmanın 18 Aralık 2025 tarihinde "Kanarya" kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler üzerine başladığı belirtildi. İlk aşamada Ela Rümeysa Cebeci hakkında işlem başlatıldı, soruşturmanın ilerleyen safhasında Cebeci'nin telefonunda Sadettin Saran ile yaptığı ve uyuşturucu madde kullanımı, temini ile kenevir ekimine ilişkin çok sayıda yazışmaya ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.

ARAMA GEÇMİŞİ THC DOLU

Cebeci'nin cep telefonunda yapılan incelemede dikkat çekici dijital verilere ulaştı. Cebeci'nin internet üzerinden "THC içerikli elektronik sigara", "Elf THC Strawberry Mango Haze" gibi ürünleri araştırdığı yer aldı. Ayrıca telefonda İngilizceden çevrilmiş "Aslında Miami'yi ve THC içmeyi çok özledim" ifadesinin de kayıtlı olduğu kaydedildi. Bu dijital veriler ışığında uyuşturucu madde kullanımına ilişkin önemli emare oluşturduğunu vurguladı.

'BEN ESCOBAR MIYIM?'

İddianamede iki ismin arasındaki WhatsApp konuşmalarına da geniş yer verildi. Mesaj içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine ilişkin iradeyi de ortaya koyduğunu belirtti. Dosyaya giren yazışmalarda Cebeci'nin, "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" dediği, Saran'ın ise "Öyle yok bende" cevabını verdiği görüldü.

Bir başka konuşmada Cebeci'nin, "E hani ekmiştin, artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim, hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için" dediği, ardından "Ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım" ifadelerini kullandığı yer aldı.

'BAHÇEDEN TOPLA GETİR'

Yine dosyaya giren mesajlarda Saran'ın "Çok içtik", Cebeci'nin ise "Kafam hâlâ güzel o nasıl bir şeydi" ve "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Savcılık ayrıca Cebeci'nin üçüncü kişilerle yaptığı yazışmalarda "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" diyerek uyuşturucu madde talebinde bulunduğunu da iddianameye ekledi.

TESTLER POZİTİF

İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri ise Adli Tıp Kurumu raporları oldu. Rapora göre Cebeci ve Saran'ın kokain sonuçları pozitifti. İddianamede, özellikle saç analizlerinin geçmiş dönemdeki kullanımı ortaya koyduğunu, raporların şüphelilerin savunmalarıyla çeliştiğini değerlendirmesi yer aldı.

'MİAMİ'DE KULLANDIM'

Savcılık ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci, ilk kez 2021 yılında Miami'de erkek arkadaşıyla birlikte yasal olarak satılan esrar kullandığını anlattı. Türkiye'ye döndükten sonra aynı maddeyi yurt dışından gelen arkadaşlarından temin etmeye çalıştığını söyleyen Cebeci, Miami'ye yaklaşık 5-6 kez gittiğini, son olarak ise 2025 yılının Temmuz ayında Barselona'da esrar kullandığını kabul etti.

Kokain kullandığı yönündeki suçlamaları ise reddeden Cebeci, telefonundaki "Ben Escobar mıyım?" şeklindeki mesajların birlikte izledikleri Pablo Escobar filmi ve dizisinden yapılan göndermeler olduğunu, tüm konuşmaların mizah amaçlı gerçekleştiğini savundu.

'FİLM REPLİKLERİYDİ'

Sadettin Saran da savcılıkta verdiği ifadede yazışmaların yaklaşık 17-18 ay önce yapılan esprili konuşmalar olduğunu ileri sürdü. "Çok içtik" ifadesiyle Hırvatistan'dan getirilen özel bir şarabı kastettiğini söyleyen Saran, "Bahçeden topla getir" sözlerinin de birlikte izledikleri filmde geçen repliklerden kaynaklandığını iddia etti.

Saç örneğinde kokain çıkmasını ise geçmişte geçirdiği kanser tedavisi, kullandığı ilaçlar, ağır spor faaliyetleri ve lokal anesteziye bağlayan Saran, hayatı boyunca kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini ve kokain kullanmadığını ileri sürdü.

SAVUNMASI TUTMADI

Savcılık, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin birbirlerine uyuşturucu madde sağladıklarının anlaşıldığı belirtti. İddianamede yazışmaların yalnızca mizah veya film replikleri olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savcılık, Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.