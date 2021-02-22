YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Akdeniz Üniversitesi’nden Hemşirelik Esaslarının Uzaktan Öğretimine İlişkin Çalıştay

Akdeniz Üniversitesi’nden Hemşirelik Esaslarının Uzaktan Öğretimine İlişkin Çalıştay

22.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı tarafından “Hemşirelik Esaslarının Uzaktan Öğretimi” temasıyla 9.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı tarafından “Hemşirelik Esaslarının Uzaktan Öğretimi” temasıyla 9. Hemşirelik Esasları Çalıştayı gerçekleştirildi.
Hemşirelik Esasları dersinin yürütücüsü olan öğretim elemanlarının katılımıyla iki gün boyunca gerçekleştirilen Çalıştayın ilk gününde “Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı, Etkileşim ve Teknoloji” konulu bir günlük eğitim verildi.
Eğitim programında Prof. Dr. Yasemin Gülbahar tarafından “Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı ve Değerlendirme” konusu, Dr. Denizer Yıldırım tarafından “Uzaktan Öğretimde Etkileşim ve Katılım” konusu ve Dr. Öğr. Üyesi Erinç Karataş tarafından da “Uzaktan Öğretimde Kullanılan Araç ve Teknoloji” konusu katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim programına Türkiye’nin farklı illerinden Hemşirelik Esasları dersinin yürütücüsü olan 180 öğretim elemanı katıldı.
Çalıştayın ikinci gününde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı hemşirelik eğitiminin önemini vurguladığı açılış konuşmasında; insanın düşünen, çalışan, üreten, değerlere sahip olan sosyal ve çok özel bir varlık olduğunu, bu nedenle insana bakım veren hemşirenin de sağlık hizmetinde özel bir konuma sahip olduğunu ifade etti.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer de; hemşirelik birinci sınıf öğrencilerine yönelik hemşirelik psikomotor becerilerinin ağırlıklı olarak öğretiminin gerçekleştirildiği Hemşirelik Esasları dersinin çok önemli olduğunu ve diğer dersler için temel oluşturduğunu belirtti. Dekan Özer, ayrıca çalıştayın bu dersin uzaktan öğretimine ilişkin verimli bir çalışma olacağını vurguladı.
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı ve Çalıştay Başkanı Doç Dr. Emine Kol ise; hemşireliğin varoluşundan bu güne kadar bilim ve uzmanlık sürecinde hızlı bir ivme ile çok yol katettiğini, bu yolda verilen tüm çaba ve çalışmaların hemşireliğin mirası olduğunu, bu mirasın korunması ve geliştirilmesinin tüm akademisyenler için bir sorumluluk olduğunu söyledi.
Çalıştayda hemşirelik birinci sınıf öğrencilerine psikomotor ve duyuşsal beceri öğretiminin uzaktan eğitim sürecindeki etkilenimi ve çözüm önerileri tartışıldı. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Terzi, uzaktan eğitim sürecinde hemşirelik eğitimindeki mevcut durum raporunu sundu. İki günlük çalıştay oturumlarından çıkan raporda, hemşirelik eğitiminde hem laboratuvar hem de klinik ortamda yüz-yüze uygulama öğretiminin öneminin altı çizildi. Raporda uzaktan eğitim ile mesleki yeterlilik düzeyinin ölçme ve değerlendirmenin oldukça sınırlı olduğu, uzaktan eğitim sürecinde derse devam ve kamera açılarak katılımın insan odaklı bir meslek eğitiminde zorunlu olması gerektiği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:31
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:06

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Antalya Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Lara Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Kemer Belediyesi KEBİM ile sorunları dinliyor

Kemer Belediyesi KEBİM ile sorunları dinliyor

Antalya'da genç kadının öldüğü silahlı saldırının sanığına 34 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da genç kadının öldüğü silahlı saldırının sanığına 34 yıl hapis cezası verildi

Alanya’da prestij caddeleri için kazmalar vuruldu

Alanya’da prestij caddeleri için kazmalar vuruldu

Sokak hayvanları Alanya Belediyesi ile güvende

Sokak hayvanları Alanya Belediyesi ile güvende

Sokak hayvanları Alanya Belediyesi ile güvende

Sokak hayvanları Alanya Belediyesi ile güvende

Antalya'da yasa dışı bahis ve kumar denetimlerinde 10 şüpheli yakalandı

Antalya'da yasa dışı bahis ve kumar denetimlerinde 10 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.