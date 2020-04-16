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Akdeniz Üniversitesi’nden öğrencilerine internet desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 16.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitime başlayan Akdeniz Üniversitesi, internet erişiminde güçlük yaşayan öğrencilerine internet desteği sağlıyor.Dünya genelinde yaşanan yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen Akdeniz Üniversitesi uzaktan eğitim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi’nden öğrencilerine internet desteği

Korona virüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitime başlayan Akdeniz Üniversitesi, internet erişiminde güçlük yaşayan öğrencilerine internet desteği sağlıyor.
Dünya genelinde yaşanan yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen Akdeniz Üniversitesi uzaktan eğitim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi uzaktan eğitime erişimde internet sıkıntısı çekilmemesi için destek paketi ile öğrencilerine 8-10 GB arasında mobil internet desteği sunuyor. Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için üniversite olarak ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Alt yapı sebebiyle yada maddi sebeplerle internete erişemeyen öğrencilerimiz bulunuyor. İnternet erişiminde güçlük yaşayan öğrencilerimiz için kullanmış oldukları operatörlerine bağlı olarak 8-10 GB arasında değişen mobil internet desteği sağlıyoruz. İhtiyacını belirten iki bin öğrencimize destek vereceğiz. Bu zorlu süreci birbirimize destek olarak kolaylıkla atlatabilmek için çabalıyoruz” diye konuştu.

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