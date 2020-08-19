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Akdeniz zabıtasından korona virüs denetimi

MERSİN HABERLERİ  | 19.08.2020 13:10 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi zabıtası, İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesi kapsamında, ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı denetim yaparak, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele ilçe genelinde aralıksız sürerken; İçişleri Bakanlığı tarafından, “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” çağrısıyla salgına karşı başlatılan topyekun seferberlik çerçevesinde 81 ile gönderilen yeni genelge kapsamında da Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.Zabıta ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile Pazar yerleri, restoranlar, lokanta, patiseri, kafe, kahvehane, kafeterya ve çay bahçeleri, banka, eczane, berber ve kuaför salonları, spor merkezleri, oyun salonları ile parkları denetledi.Vatandaşlara maske dağıtıldıİnsan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler; vatandaşlara maske takmaları ve fiziki mesafe kuralına uymaları için uyarıda bulundu.

Akdeniz Belediyesi zabıtası, İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesi kapsamında, ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı denetim yaparak, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele ilçe genelinde aralıksız sürerken; İçişleri Bakanlığı tarafından, “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” çağrısıyla salgına karşı başlatılan topyekun seferberlik çerçevesinde 81 ile gönderilen yeni genelge kapsamında da Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.
Zabıta ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile Pazar yerleri, restoranlar, lokanta, patiseri, kafe, kahvehane, kafeterya ve çay bahçeleri, banka, eczane, berber ve kuaför salonları, spor merkezleri, oyun salonları ile parkları denetledi.

Vatandaşlara maske dağıtıldı
İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler; vatandaşlara maske takmaları ve fiziki mesafe kuralına uymaları için uyarıda bulundu. Denetimler esnasında zabıta ekipleri, maskesi olmayan pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara maske dağıttı.
Ekipler, kontrollü sosyal hayat dönemi içinde, Sağlık Bakanlığınca da belirlenerek yayımlanan rehberde yer alan kurallar ile alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı noktasında da kontrol ve denetimler gerçekleştirdi, eksikliği görülen esnaf ve vatandaşları uyardı.

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