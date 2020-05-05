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Akdeniz’de acil hizmetler aksamadan devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 05.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sorumluluk bölgesindeki aciliyet taşıyan hizmetleri aksatmadan sürdürüyor.Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğünün Siteler Mahallesi’ndeki kaldırım yenileme çalışmaları da devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sorumluluk bölgesindeki aciliyet taşıyan hizmetleri aksatmadan sürdürüyor.
Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğünün Siteler Mahallesi’ndeki kaldırım yenileme çalışmaları da devam ediyor. Mahalledeki çalışmaları yerinde denetleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, eline mala alıp işçilerle birlikte harcı karıp tesviye etti, kaldırıma karo döşedi. Çalışmaları incelediği sokaklarda vatandaşlarla da sohbet eden Gültak, ihtiyaçları veya şikayetleri olup olmadığını sordu.
“Hem salgınla mücadele ediyor hem de asli hizmetlerimizi yerine getiriyoruz”
Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Gültak, “Bir yandan tüm Türkiye’deki belediyeler gibi korona virüs salgını ile mücadele ederken, diğer yandan asli belediyecilik hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşlarımızın acil ihtiyacını duyduğu hizmetlerin sunulması için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Gültak, toplam 11 sokakta 4 bin 500 metrekare karo kaldırım döşenmesinin ardından, 2 bin 500 ton asfalt döküleceğini belirterek, “Bu çalışmaları yaparken de eskiden yapıldığı gibi asfalt üstüne asfalt kaplama değil, eski asfaltı sökerek onun üzerine yeni asfalt kaplıyoruz. Böylelikle mahalledeki evler ile yol ve kaldırım arasında kot farkı da oluşuyor. Bu sayede aşırı yağışlarda buradaki evleri su basmasının önüne de geçmiş olacağız” diye konuştu.
“Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz”
“Asfalt kaplama ve kaldırım çalışmalarımız, ihtiyaç duyan diğer mahallelerimizde de devam edecek” diyen Gültak, “Bu hizmet ve çalışmalarımızı da yerinde denetleyerek tespitler yapıyoruz. Siteler Mahallesi’nin birçok bölgesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları çok yakın zamanda bitmiş olacak. Vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm sözleri tek tek tutuyoruz. Bugün birçok belediye asfalt veya kaldırım hizmeti sunmuyor. Bizler ise yerel seçimlerden hemen sonra bu hizmete başlamıştık. Şimdi ise daha ilk yılımızda ikinci parti asfalt kaplama ve kaldırım yenileme hizmetine başladık” ifadelerini kullandı.

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