Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler böyle görüntülendi! 18 kişi için karar verilmişti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına kararı verilen kişiler şöyle
Oyuncu Afra Saraçoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti.
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu madde kullanımı', 'tedariki' ve 'fuhuş' suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. 2 ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği öğrenildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. O anlar kameralara işte böyle yansıdı:
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