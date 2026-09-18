Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler böyle görüntülendi! 18 kişi için karar verilmişti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN ÜNLÜLERİN LİSTESİ

Gözaltına kararı verilen kişiler şöyle

Aras Bulut İynemli (oyuncu)

Melis Sezen (oyuncu)

Nilperi Şahinkaya (oyuncu)

Melisa Şenolsun (oyuncu)

Afra Saraçoğlu (oyuncu)

Seyfullah Sağır (Sefo) (şarkıcı)

Hande Demir

Hasan Şaş (eski milli futbolcu)

Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi)

Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)

Yeliz Yeşilçimen (manken)

Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi)

Anıl Durmuş (şarkıcı)

Muhammet Kahyaoğlu

Aytaç Kart

Sayat Zurnacı

Eyüpcan Pırlanta

Rıfat Atlı.



Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

SARAÇOĞLU SANAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu Afra Saraçoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti.

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2 AYRI SORUŞTURMA

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu madde kullanımı', 'tedariki' ve 'fuhuş' suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. 2 ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği öğrenildi.

HASTANEYE SEVK SIRASINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. O anlar kameralara işte böyle yansıdı:



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır