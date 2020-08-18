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Akdeniz’de alt yapı ve süt yapı çalışmaları sürrüyor

MERSİN HABERLERİ  | 18.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, asfaltlama, kilit taşı tadilatı, tarım yolları açılması, kasis kurulması ve yağmur suyu oluğu yenilemesinin yanı sıra, kırsal mahallelerde yol altlarına büz boru döşemesi çalışmalarına devam ediyor.Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından farklı mahallelerde ihtiyaç duyulan hizmet ve çalışmalar yerine getiriliyor.

Akdeniz’de alt yapı ve süt yapı çalışmaları sürrüyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, asfaltlama, kilit taşı tadilatı, tarım yolları açılması, kasis kurulması ve yağmur suyu oluğu yenilemesinin yanı sıra, kırsal mahallelerde yol altlarına büz boru döşemesi çalışmalarına devam ediyor.
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından farklı mahallelerde ihtiyaç duyulan hizmet ve çalışmalar yerine getiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde, bir yandan mahallelerin çehresi değiştirilirken, vatandaşların yaşadığı bir takım güçlükler ortadan kaldırılarak gündelik yaşamları kolaylaşıyor. Bir ekip Şevket Sümer, Çay ve Nusratiye mahallelerinin sokaklarında asfalt yama çalışması yaparken, diğer bir ekip ise Güneş Mahallesi kapalı semt pazarının olduğu bölgeye yağmur suyu oluğu yerleştiriyor. Camili Mahallesi’nde çalışan bir başka ekip de aşırı yağışlarda meydana gelen çökmelere karşı yolların altına büz borular döşüyor. Böylelikle üreticilerin ve sürücülerin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Kırsal mahallelerde yeni tarım yolları da açılırken, insan ve araç yoğunluğu olan sokaklara da kasisler yerleştiriliyor.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir yandan ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı yoğun ve kesintisiz mücadele verilirken, öte yandan vatandaşların ve merkez-kırsal fark etmeksizin tüm mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmet ve çalışmaların da aralıksız sürdüğünü vurguladı. Gültak, "Akdeniz’in her bölgesi ve her mahallesine, ihtiyaç duyduğu, eksikliğini hissettiği hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız merak etmesin. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan plan ve program kapsamında ilçemizde el değmedik mahalle, sokak, cadde bırakmayacak, tüm eksikleri gidereceğiz. Halkımızdan aldığımız güç ve destekle Akdeniz’i birlikte dönüştüreceğiz" dedi.

Akdeniz’de alt yapı ve süt yapı çalışmaları sürrüyor

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