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Akdeniz’de aranan 22 kişi gözaltına alındı

MERSİN HABERLERİ  | 11.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları uygulamalarda 6 açıktan, 4 iş yerinden ve kurumdan, 4 evden, 2 otodan, 2 bisiklet ile elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere 18 hırsızlık olayı ile 1 dolandırıcılık ve 1 güveni kötüye kullanma olaylarını aydınlattı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları uygulamalarda 6 açıktan, 4 iş yerinden ve kurumdan, 4 evden, 2 otodan, 2 bisiklet ile elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere 18 hırsızlık olayı ile 1 dolandırıcılık ve 1 güveni kötüye kullanma olaylarını aydınlattı. Bu olaylara karışan 20 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 4 cep telefonu, 1 bisiklet, 1 klima iç ünitesi, 1 çanta, 1 kol saati ile 1 cep saati sahiplerine teslim edildi.
Aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik suçlarından olmak üzere aranan 22 şahsı yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

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