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Akdeniz’de hırsızlık olayları aydınlatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 05.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Mersin’de, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 hırsızlık olayını aydınlatarak, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 7 günlük çalışmalarda birçok faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Akdeniz’de hırsızlık olayları aydınlatıldı

Mersin’de, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 hırsızlık olayını aydınlatarak, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 7 günlük çalışmalarda birçok faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Bu kapsamda iş yeri ve kurumdan, açıktan, evden, otodan, bisiklet ve motosiklet hırsızlık olaylarına yönelik 8 olayı aydınlatan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte ele geçirilen 3 cep telefonu da sahiplerine teslim edildi. Ayrıca ekipler, gasp olayıyla ilgili de 1 kişiyi yakaladı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik de çalışma yürüten ekipler, 330 gram skunk, 28 adet uyuşturucu hap, 9 gram bonzai, 1 hassas terazi, 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 3 tüfek ile 265 adet tabanca mermisi ele geçirdi.
Hakkında yakalama kararı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik suçlarından olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezası ve aralıklarla hapis cezası bulunan 53 şahsı gözaltına aldı.

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