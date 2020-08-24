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Akdeniz’de korana virüse karşı ilaçlama çalışması sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ibadethaneler, AVM’ler, hastane, sağlık ocakları ve eczaneler, iş yerleri ve pazar yerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Akdeniz Belediyesi, ilçede korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye ilk günkü gibi yoğun, kararlı ve aralıksız devam ediliyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ibadethaneler, AVM’ler, hastane, sağlık ocakları ve eczaneler, iş yerleri ve pazar yerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Akdeniz Belediyesi, ilçede korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye ilk günkü gibi yoğun, kararlı ve aralıksız devam ediliyor. Kriz masası bünyesinde kurulan ilaçlama ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı resmi kurumlar, hastane ve eczaneler, sağlık ocakları, bankalar, iş yerleri ile semt pazarlarında olduğu gibi ibadethanelerde de dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfeksiyon ekipleri, ayrıca ilaçlı su doldurulmuş arazözler yardımıyla, kent merkezi ve kırsal mahallelerde, insan kalabalıklarının oluştuğu cadde ve sokakları da yıkayıp salgına karşı dezenfekte ederken, ilçe genelinde çöp konteynırları da belirli aralıklarla yıkanıp dezenfektesi sağlanıyor. Cami imamları, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede değerlendirmeye alan mobil ilaçlama ekipleri, halk sağlığını koruyup sürdürmek amacıyla, en kısa sürede harekete geçerek ibadethanelerin içini ve dışını baştan sona dezenfekte edip, virüse karşı ilaçlıyor.
Diğer yandan belediyenin zabıta ekipleri de özellikle kalabalık pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe konularında denetimlerini sürdürürken, esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven de dağıtıyor.

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