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Akdeniz’de pandemi döneminde temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 27.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, temiz ve sağlıklı çevrenin korunup sürdürülmesi hedefi ve korona virüs salgını ile mücadelesinde, ilçe genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temizlik ve pandemiye karşı dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, çöplerin ve inşaat atıklarının toplanması, çöp konteynırlarının yıkanıp sterilize edilmesi hizmetine, merkez-kırsal mahalle demeden gece-gündüz devam ediyor.Ekip sayısı, araç ve ekipman açısından güçlendirilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, çok amaçlı çöp aracı, büyük boy yol süpürge aracı ve çöp taksiler yardımıyla ilçe genelinde temizlik çalışmalarına 7/24 ve gece-gündüz demeden kesintisiz devam ediyor.Ekipler, çevre temizliğinin sağlanmasının yanı sıra, korona virüs salgınıyla da aralıksız sürdürdüğü mücadele kapsamında, hastane ve okul bahçelerini, parkları, cami ve türbe bahçelerini, pazar kurulan sokakları temizleyip dezenfektanlı su ile yıkıyor, çevreyi çöp ve atıklardan arındırıyor.Diğer yandan, mahallelerde bulunan ve zaman içerisinde eskiyip ömrünü tamamlayan çöp konteynırları da makine ikmal sahası içerisinde, belediye personeli tarafından tamir ediliyor veya yenisiyle değiştiriliyor.

Akdeniz Belediyesi, temiz ve sağlıklı çevrenin korunup sürdürülmesi hedefi ve korona virüs salgını ile mücadelesinde, ilçe genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temizlik ve pandemiye karşı dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, çöplerin ve inşaat atıklarının toplanması, çöp konteynırlarının yıkanıp sterilize edilmesi hizmetine, merkez-kırsal mahalle demeden gece-gündüz devam ediyor.
Ekip sayısı, araç ve ekipman açısından güçlendirilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, çok amaçlı çöp aracı, büyük boy yol süpürge aracı ve çöp taksiler yardımıyla ilçe genelinde temizlik çalışmalarına 7/24 ve gece-gündüz demeden kesintisiz devam ediyor.
Ekipler, çevre temizliğinin sağlanmasının yanı sıra, korona virüs salgınıyla da aralıksız sürdürdüğü mücadele kapsamında, hastane ve okul bahçelerini, parkları, cami ve türbe bahçelerini, pazar kurulan sokakları temizleyip dezenfektanlı su ile yıkıyor, çevreyi çöp ve atıklardan arındırıyor.
Diğer yandan, mahallelerde bulunan ve zaman içerisinde eskiyip ömrünü tamamlayan çöp konteynırları da makine ikmal sahası içerisinde, belediye personeli tarafından tamir ediliyor veya yenisiyle değiştiriliyor.

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