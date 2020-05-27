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Akdeniz’de park ve bahçelerin bakım çalışmaları hız kazandı

MERSİN HABERLERİ  | 27.05.2020 15:04 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe sınırları içinde bulunan parklar ile yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve budama çalışmalarına hız verdi.Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklarda tadilat ve temizlik çalışması başlattı.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe sınırları içinde bulunan parklar ile yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve budama çalışmalarına hız verdi.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklarda tadilat ve temizlik çalışması başlattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında mobil ekiplerin park ve yeşil alanlara yönelik dezenfekte işlemi de devam ediyor.
Gündoğdu, 23 Evler, Üç Ocak ve Huzurkent mahallelerinde bulunan parkları elden geçirerek yenileyip temizleyen ekipler, diğer yandan oturma ve oyun grupları ile aydınlatma direklerinde bulunan hasarları tespit etti, insanların can güvenliği açısından risk oluşturan ağaç dallarını budadı. Parklarda uzamış çimleri ve çalı türü bitkileri de biçip budayan ekipler, özellikle boş arazi ve arsalarda bulunan ve yangın riski taşıyan kuru ot ve çalıları da iş makinesi yardımıyla biçerek temizliyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belirlenen plan ve program dahilinde, Akdeniz’de bulunan tüm park ve yeşil alanlarda da gerekli bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

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