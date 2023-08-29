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Akdeniz’de resmi nikah kıyan çiftlere yıldönümü hediyesi ’Kapadokya’ gezisi

29.08.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından geçen yıl Ağustos ayı içerisinde resmi nikahları kıyılan 16 çift, evlilik yıldönümlerinde hediye olarak Kapadokya gezisine götürüldü.

Akdeniz’de resmi nikah kıyan çiftlere yıldönümü hediyesi ’Kapadokya’ gezisi

Akdeniz’de yaşayan ve geçtiğimiz yıl ağustos ayı içinde Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğunda resmi nikah kıyarak, dünya evine giren çiftlere, Akdeniz Belediyesi tarafından özel bir sürpriz yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belediye evlendirme dairesinde nikâh kıyan 16 çifti, evlilik yıldönümlerinde Nevşehir, Kapadokya ve Ürgüp’e geziye götürdü.

Nevşehir, Kapadokya ve Ürgüp’ün kültürel ve doğal güzellikleri eşliğinde evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftler, Güvercinlik, Avanos, Seyir Tepesi, Asmalı Konak, Üç Hisar Kalesi gibi tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Evlilik yıldönümleri için hazırlanan sürpriz karşısında çok sevinen ve mutlu olan çiftler, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve müdürlük personeline teşekkür etti.
Akdeniz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu sürprizi çok anlamlı ve güzel bulduklarını kaydeden Serhat Ölmez, "Şu an Üç Hisar Kalesi’ndeyiz ve çok güzel bir gün geçiriyoruz. Buradan daha farklı güzel yerlere gideceğiz. Belediyemize bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok anlamlı ve düşünceli bir hareket oldu. Eşimle beraber bu güzel yerleri gezme şansım oldu. Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

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