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Akdeniz’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede asfalt, kaldırım, kilit taşı döşeme ve tamir çalışmalarına devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ilçe genelindeki yoğun mesaisi aralıksız devam ediyor.

Akdeniz’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede asfalt, kaldırım, kilit taşı döşeme ve tamir çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ilçe genelindeki yoğun mesaisi aralıksız devam ediyor. Sayısı, araç-gereç ve ekipman gücü arttırılan fen işleri ekipleri, bir yandan asfalt yama, kaldırım, kilit taşı tamiri ve yol düzenleme çalışmaları yaparken, okul, hastane, cami, dernek gibi kurum ve vatandaşların ortak kullandığı mekanların tadilatı, bakımı ve onarımını da gerçekleştiriyor.
Çöken yollar bypass ile düzeltiliyor
Karaduvar ile Kazanlı arasında bulunan ‘Kanal1 Sokak’ üzerinde yol düzenleme çalışmasını tamamlayan ekipler Müfide İlhan, Hamidiye, Nusratiye ve Güneş mahallelerinde de zarar gören kilitli parke taşlarını yeniledi. Karacailyas’ta alışveriş pazarı kurulan bölgenin asfalt yama çalışmasını bitiren ekipler, Çilek ve Şevket Sümer mahallelerinde ise çöken yolları bypass serimi ile düzeltti.
Okullara kütüphane kazandırılıyor, camilerin tadilatı yapılıyor
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kültür Mahallesi 4309 Sokak’ta daha önce belirlenen ve yıpranmış kilitli parke taşı söküm sonrası, yeni bordür taşlarının döşemesini yaptı. Yolun kot çalışması da kontrol edilip gerekli düzenleme sağlandı. Nusratiye Mahallesi’nde, eski devlet hastanesi girişinin sundurmasının imalatını ve montajını tamamlayan ekipler, eğitim yuvalarının açıldığı bu günlerde, Yenitaşkent Mahallesi Yusuf Bayık Ortaokulu’na da bir kütüphane kazandırdı.
Akdeniz ilçe genelindeki tüm mahallelerde çalışmalarını sürdüren fen işleri ekipleri, okul, cami, oda ve dernek gibi kurumların yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepleri de programa alarak en kısa zamanda yerine getiriyor.

Akdeniz’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

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