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Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları kesintisiz sürüyor

23.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Akdeniz Belediyesinin ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Akdeniz Belediyesinin ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmaları kesintisiz sürüyor. Teknik hizmet birimleri, farklı mahallelerde kilitli parke taşı tamiri ve bakımı, asfalt yama, kaldırım ve bordürlerin yenilenmesi, yeni kadastral yol açma ve tesviye çalışmaları yapıyor.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları program dahilinde aralıksız devam ediyor. Akdeniz’in dört bir yanında hizmet veren ekipler; Müftü Deresi Yürüyüş ve Bisiklet Yolunu düzenleyip, bank ve kamelyaları boyadı. Fen işleri ekipleri; Puğkaracadağ ile Hebilli mahallelerinde arazi yollarına baypas döküp greyder yardımı ile serimini gerçekleştirdi; Bağlarbaşı Mahallesinde de yeni kadastral yolun açılması çalışmasını tamamladı.

Kilitli parke taşları yenileniyor
Güneş Mahallesi 5876 sokak üzerinde 200 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki yeşil alanda kaldırım ve yürüyüş yolu yapımına başlayan ekipler, aynı mahallede 8 sokağın da kilitli parke taşlarını yeniledi. Ayrıca Gündoğdu, Mahmudiye, Çilek, Şevket Sümer, Yeni Mahalle, Hal ve Hebilli mahallelerinde ihtiyaç olan sokaklarda kilitli parke taşı yenileme ve tamiratı gerçekleştiren ekipler; farklı kurumların yer altı çalışmaları sonucu oluşan çukurları da iş makineleri yardımıyla kapatıyor ve yolu düzenleyip mahallelerde aşırı toz, toprak ve çamur oluşumunu engelliyor.

Okullar elden geçiriliyor, çukurlar kapatılıyor, kasisler yapılıyor
Çankaya Mahallesinde zarar gören oluk ve yol üzerinde yenileme çalışması yapan ekipler, Hal Mahallesinde altyapı çalışması yapan bir kurumun kazdığı sokakta greyder yardımı ile düzenleme çalışması yaptı, ayrıca muhtelif sokaklarda oluşan çukurlara baypas ile müdahale etti. Ekipler, Evci Mahallesi Bağcılar İlköğretim Okulunun yıkılan çevre duvarının tadilatı ile merdivenlerini yenileme çalışmasını da tamamladı.
Ekipler; son olarak Turgut Reis Mahallesi 4414 sokak üzerine, yayaların can güvenliği için hız kesici kasislerin montajını tamamlarken, Yeni Mahalle 5336 sokak üzerinde de dubaların montajını gerçekleştirdi.

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