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Akdeniz'deki hazır giyim firmalarından yılın ilk 6 ayında 167 milyon dolarlık ihracat

15.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'deki hazır giyim firmalarından yılın ilk 6 ayında 167 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Birlik üyelerinin yılın ilk 6 ayında 167 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, AHKİB'in ocak-haziran dönemindeki dış satımına ilişkin bilgi verdi.

Birlik üyelerinin yılın ilk 6 ayında 21 bin 40 ton ürün ihraç ettiğini belirten Tekin, "2021 yılının ilk yarısında 167 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En fazla bayan dış giyim, diğer hazır eşya ve bay dış giyim ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

Tekin, ülkeler bazında dış satıma ilişkin şunları kaydetti:

"2021'in ilk yarısındaki ihracatımızda yüzde 29 pay ve 48,1 milyon dolarla İspanya birinci, yüzde 17 pay ve 27,9 milyon dolarla Almanya ikinci, yüzde 11 pay ve 18,6 milyon dolarla Hollanda üçüncü sırada yer aldı. AHKİB olarak yılın ilk 6 ayında ihracat hacminde en yüksek performansı yüzde 2 bin 88 artış ve 4,6 milyon dolarla Bulgaristan pazarında elde ettik."​​​​​​​

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