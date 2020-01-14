Akdeniz’in hedefi 15.5 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin en önemli ihracat merkezlerinden biri olan Akdeniz, yeni pazarlar ve gelişen üretim teknolojileri ile ihracat hedefini de büyüttü. 2019 yılında 13,5 milyar dolarlık ihracat yapan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) 2020 yılında bu rakamı yüzde 15 arttırarak 15,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, “2020 yılında da başarı hikayelerine yenilerini eklemeyi ve 15,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülke Irak, en çok ihracat gerçekleştiren ilimiz ise Hatay” dedi.

AKİB’in Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye genelindeki üyeleri ile 8 sektörde yapılan üretimin dünya pazarlarında en iyi şekilde değer bulması için gayret gösterdiğini kaydeden Koordinatör Başkan Uğur, elde edilen bu başarıda payı olan tüm ihracatçılara teşekkür etti. Türkiye’nin geleceğinin ihracat artışında olduğunu dile getiren Başkan Uğur, şunları kaydetti:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak 2020 yılı ihracat hedefini 190 milyar dolar olarak belirledik. Dünya genelindeki büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesine rağmen bizler bu rakamın da üzerine çıkmak için ihracat ailesi olarak dünya pazarlarında yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hükümetimizin, İhracat Ana Planı, Yeşil Pasaport Uygulamaları, Gümrüklerde Dijitalleşme, Ticaret Müşavirleri Ağı, Eximbank kanalıyla ihracatın finansmanında sağlanan kolaylıklar, Akıllı İhracat Platformu, Serbest Ticaret Antlaşmalarının sayısının arttırılması hedefi, Tek Pencere Sisteminin geliştirilmeye devam etmesi gibi sürdürdüğü birçok çalışma ve destekleri sayesinde 2020 yılı ihracat hedeflerinin çok rahat bir şekilde yakalanacağına inanıyorum. Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak devletimizden aldığımız bu güç ile bizler de 2020 yılı ihracat hedefimizi 15,5 milyar dolar olarak belirledik ve bunu gerçekleştirmek için de yoğun bir şekilde çalışacağız.”

Afrika, Amerika ve Uzak Doğu

AKİB Ailesi olarak 2020 yılında da başarı hikâyelerine yenilerini eklemeyi ve 15,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini hatırlatan Başkan Uğur, şunları söyledi: “Belirlediğimiz ihracat hedefini gerçekleştirmek için bir yandan mevcut pazarlarda daha etkin olma gayreti gösterirken, diğer yandan da Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan İhracat Ana Planı doğrultusunda hedef ülkeler ve hedef sektörlerde ihracatımızı arttırmaya çalışacağız. Afrika, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarındaki gücümüzü artırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Plandaki 5 sektörden ikisi olan Kimya ve Gıda sektörleri bölge olarak bizlerin en güçlü olduğumuz sektörlerden. Bu bağlamda İhracat Ana Planı’nın Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak bizlere sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bölgemizdeki enerji ve petrokimya yatırımları proje aşamasından inşaat aşamasına geçmeye başladı. Bu yatırımların üretime geçmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda sadece kimya sektöründeki ihracatımızın 10 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Dünyanın en bereketli topraklarından biri olan Çukurova’nın gıda ve tarıma dayalı sanayi alanında sunduğu büyük potansiyeli de yeterince değerlendirebilirsek bu alanlarda da en az kimya sektörü kadar ihracat gerçekleştirebiliriz. AKİB bölgesinde yer alan illerde petrokimya, enerji ve gıdanın yanı sıra tekstil, ayakkabı ve mobilya sektörlerinde planlanan yeni üretim merkezleri de hayata geçiyor. Bu sanayi üslerinin üretime başlamasıyla birlikte bölgemiz her zaman ifade ettiğimiz üzere Marmara Bölgesi’nin alternatifi olarak öne çıkacaktır. Bölgemizde altyapısı güçlü, ulaşım imkanları eksiksiz, modern ve güvenli üretim merkezlerinin hayata geçirilmesi doğal olarak ihracatımıza da olumlu yönde yansıyacak Türkiye geneli ihracattan aldığımız payı da yukarılara taşıyacaktır.”