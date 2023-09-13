YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

13.09.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Eylül’de ’vira bismillah’ diyecek olan Akdenizli balıkçılar, son hazırlıklarını yapıyor.

Balıkçılar bir taraftan teknelerinin bakımlarını yaparken, diğer taraftan da ağ bakımı ve yeni ağ örümü yapıyor.

Türkiye’nin üretim ve tarım merkezleri arasında yer alan, Akdeniz’e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin’de balıkçılık da ekonomiye önemli bir katkı sunuyor. Mersin merkezi başta olmak birçok ilçede balıkçılar, ekmeğini denizden çıkarıyor. 1 Eylül itibarıyla Karadeniz, Marmara ve Ege’de balıkçılar yeni sezonu açarken, hava sıcaklığından dolayı Akdenizli balıkçılar 15 Eylül’de ’vira bismillah’ diyecek.

Geçtiğimiz yıl 15 Nisan’da başlayan av yasağının bitecek olmasından dolayı mutlu olan balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Son hazırlıklarını yapan balıkçılar bir yandan teknelerinin bakımlarını yaparken, diğer taraftan ağ bakımı ve yeni ağ örümü yapıyor.

Son hazırlıklarını yapan balıkçı Uğur Seher, 15 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "Ağımıza bakım yapıyoruz. Artık son rötuşlarımızı yapıyoruz. Teknemizi hazırlayıp, 15 Eylül’de ’vira bismillah’ diyerek denize çıkacağız. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Bu sene yine geçen yılki gibi palamut balığının bol olmasını bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz diye umutluyuz" dedi.

Balıkçı Ferdi Çimen ise yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını dile getirerek, "Ağ ve teknelerimizin bakımlarını yapıyoruz. Artık son aşamaya geldik. 15’inde ilk avımıza çıkacağız. Denizdeki bolluk ilk aydan belli olur. Eğer balık bol olursa herkes mutlu olur yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Bu sene özellikle sardalya bol olacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra istavrit, kolyos gibi balıkların bol olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU YIL YİNE BOL BİR VERİM BEKLİYORUZ"

Mersin Balıkçıları Derneği Başkanı Adnan Polat, 1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de av yasağının kalktığını söyledi. Sıcaktan dolayı Akdeniz’de yasağın 15 Eylül’de kalktığını belirten Polat, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Teknelerimizin bakımları yapıldı, ağlar dikildi ve herkes yeni sezona hazırlandı. 15 Eylül’de ’vira bismillah’ deyip denize açılacağız. Bu yılda yine bol bir verim bekliyoruz. Geçen yıl palamut bolluğu vardı. Bu yıl da palamut ve hamsi bolluğu bekliyoruz. Tabi Akdeniz’de de değişik balıklar çıkıyor. Barbun, gümüş, mezgit, istavrit gibi Akdeniz’e özel balıklar var. İlk 2-3 ay barbun bolluğu olur. Yüzde 100’e varan indirimler olacaktır. Bu dönemi iyi değerlendirmek gerekir. Önümüzdeki 3 ay balık çok ucuz olur. Et, tavuk gibi gıda ürünleriyle karşılaştırdığımızda balık fiyatları çok uygun. Ayrıca sağlık açısından da iyi bir üründür. Halkımıza taze balık servis ediyoruz. Halkımız bu balıkları yesin, balık kültürümüzü geliştirelim" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşehir’in tramvaylardaki ücretsiz internetinden vatandaşlar çok memnunBüyükşehir’in tramvaylardaki ücretsiz internetinden vatandaşlar çok memnun
Akçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyorAkçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyor
Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulunduAdıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:43
İkindi
16:15
Akşam
19:01
Yatsı
20:17

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Acil eczanesi
Toroslar
Tuğra eczanesi
Mezitli
Mira eczanesi
Silifke
Serap eczanesi
Tarsus
Banu eczanesi
Akdeniz
Yamaç eczanesi
Akdeniz
Yücel eczanesi
Anamur
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.