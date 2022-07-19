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Akdenizli hazır giyimcilerden haziranda 38,3 milyon dolarlık ihracat

19.07.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdenizli hazır giyimcilerden haziranda 38,3 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliğin haziran ayında 38,3 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, birliğin haziran ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttığını belirtti.

Ocak-haziran dönemindeki birlik ihracatının 201,9 milyon dolara ulaştığını kaydeden Tekin, "AHKİB haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artış sağlayarak 38,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Birliğin haziran ihracatını ülkelere ve ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şunları kaydetti:

"Yılın 6. ayında ihracatının yüzde 76'sını Avrupa ülkelerine gerçekleştiren birliğimiz, en yüksek değerlere Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaştı. Hollanda'ya yüzde 35 artışla 9,6 milyon dolarlık, İspanya'ya yüzde 12 artışla 7,9 milyon dolarlık ve Almanya'ya yüzde 32 artışla 4,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde 4 bin 812 ton ürünü dış pazarlarda değerlendiren birliğimiz, bayan dış giyimde yüzde 17 artışla 18,8 milyon dolarlık, bay dış giyimde yüzde 52 artışla 6,5 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada (çadır, çuval vb.) yüzde 21 artışla 5,8 milyon dolarlık ihracata imza attı."

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