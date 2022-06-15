Akdenizli hazır giyimcilerden mayısta 32,6 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, mayıs ayında 32,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, mayıs ayında birliklerinin 3 bin 581 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini belirtti.

Bu dönemde en çok ihracatın "bayan dış giyim" grubunda yapıldığı bilgisini veren Tekin, şunları kaydetti:

"Birliğimiz, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artışla 32,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde Hollanda'ya 8,2 milyon dolarlık, İspanya'ya 6,7 milyon dolarlık, Almanya'ya 5,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Romanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık pazarlarında yüzde 3 bin 137'ye varan rekor artışlar sağladık. İhracat performansımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde ilk sırada yüzde 45 artış ve 15,5 milyon dolarla bayan dış giyim yer aldı. Bunu yüzde 98 artış ve 5,5 milyon dolarla bay dış giyim, yüzde 48 artış ve 4 milyon dolarla pamuklu ev tekstili takip etti."

