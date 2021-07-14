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Akdenizli ihracatçılar, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede seferber oldu

14.07.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdenizli ihracatçılar, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede seferber oldu

MERSİN (AA) - Akdenizli ihracatçılar, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan "Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı"nın doğru şekilde uygulanması için seferber oldu.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, AKİB'in Mersin'deki merkezinde düzenlenen istişare toplantısında sektör paydaşları bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Akdeniz meyve sineğinin 100'ün üzerinde farklı bitki türüne zarar verdiğini belirtti.

Zararlıyla mücadeleyi Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde tüm kurumların en etkin şekilde yürütmesi gerektiğini ifade eden Sin, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı'nda sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi, sektörde farkındalık oluşturulması, pazarlama imkanlarının artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir üretimin artırılması amaçlanıyor. Meyvelerde önleyici tedbirlerin alınması, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin eş zamanlı ve toplu şekilde yapılması başarıyı artırmada büyük önem taşıyor. Bu zararlıya karşı bahçelerde, nakil araçlarında, işleme ve paketleme tesislerinde, satış noktalarında, çöp ve atık toplama alanlarında etkin mücadele yapılması gerekiyor.

İhracatçı olarak bizler de paketleme ve işleme tesislerimizde bulaşık meyvenin ayıklanması, uygun koşullarda toplanması, toprağa gömülerek imha edilmesi konusunda gerekli tedbirleri uyguluyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek için üreticilerimizle birlikte mücadeleye devam ediyoruz."

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