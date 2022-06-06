YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Akdenizli ihracatçılardan mayısta 1,72 milyar dolarlık dış satım

Akdenizli ihracatçılardan mayısta 1,72 milyar dolarlık dış satım

06.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdenizli ihracatçılardan mayısta 1,72 milyar dolarlık dış satım

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, birliklerinin mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 1,72 milyar dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Tosyalı, Akdenizli ihracatçıların söz konusu dönemdeki 19 milyar dolarlık ülke geneli ihracatına yüzde 10,1 destek verdiğini belirtti.

AKİB'in, Türkiye'nin dış satımına önemli oranda katkı sağladığını ifade eden Tosyalı, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artış sağlayarak 1,72 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden birlik olma unvanını mayıs ayında da sürdürdük. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde, Güney Afrika Cumhuriyeti yüzde 616 artış ve 198,9 milyon dolarla birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 76 artış ve 114,5 milyon dolarla Irak, yüzde 39 artış ve 104,4 milyon dolarla İspanya takip etti."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarsus'ta 200 bin ton karpuz, 50 bin ton kavun rekoltesi bekleniyorTarsus'ta 200 bin ton karpuz, 50 bin ton kavun rekoltesi bekleniyor
Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildiEskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi
NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldıNAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Mersin
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.