Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 10,22 milyar dolarlık dış satım

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, birliklerinin 2022'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 10,22 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tosyalı, yazılı açıklamasında, birliklerinin ocak-haziran döneminde ülke ihracatına yüzde 9 destek verdiklerini belirtti.

Akdenizli ihracatçıların uluslararası pazarlarda fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiğini aktaran Tosyalı, "AKİB haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 1,91 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken 2022'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artış yakalayarak 10,22 milyar dolarlık dış satım değerine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Tosyalı, ocak-haziran döneminde en fazla ihracatı sırasıyla Hollanda, Irak ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılın ilk yarısındaki ihracatı sektörlere göre değerlendiren Tosyalı, şunları kaydetti:

"En fazla ihracatı yüzde 74 artış ve 3,8 milyar dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Yüzde 26 artış ve 2,48 milyar dolarla Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 33 artış ve 965,2 milyon dolarla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 22 artırarak 801,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

