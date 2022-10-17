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Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından 9 ayda 5,62 milyar dolarlık dış satım

17.10.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından 9 ayda 5,62 milyar dolarlık dış satım

MERSİN (AA) - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, yılın 9 ayında 5,62 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, çeşitli sıkıntılara rağmen ocak-eylül dönemindeki ihracatlarında önemli başarı elde ettiklerini belirtti.

Birliklerinin 9 aylık ihracatını değerlendiren Çağan, "Üçüncü çeyrek itibarıyla 5,62 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,45 artış yakaladık. Akdeniz İhracatçı Birliklerine bağlı 8 birlik arasında hem değerde hem de ihracat hacmi artışında zirvede yer aldık." ifadelerini kullandı.

Çağan, birliklerinin söz konusu dönemde 8 milyon 42 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini, en yüksek ihracat değerine mineral yakıtlar ve mineral yağlar ürün gruplarında ulaştıklarını bildirdi.

AKMİB'in en fazla ihracat yaptığı ülkelere ilişkin bilgi veren Çağan, şunları kaydetti:

"Jamaika, Togo ve Singapur pazarlarında rekor düzeyde ihracat artışları sağladık. Bu pazarların yanında Fransa, Arjantin, Gana ve Norveç'e yönelik ihracatımızda da çok anlamlı artışlar yakaladık. 9 aylık ihracatımızda yüzde 671,2 artış ve 995,3 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti birinci, yüzde 41,8 artış ve 840,5 milyon dolarla Hollanda ikinci, yüzde 126,5 artış ve 333,6 milyon dolarla İspanya üçüncü sırada geldi."

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