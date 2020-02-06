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Akdenizli mobilyacıların hedefi 10 milyar dolarlık ABD pazarı

MERSİN HABERLERİ  | 06.02.2020 15:57 | Son Güncelleme

Akdenizli mobilyacıların hedefi 10 milyar dolarlık ABD pazarı

MERSİN (AA) - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin (AKAMİB), 10 milyar dolarlık ABD pazarından çok daha fazla pay almayı hedeflediği bildirildi.

AKAMİB'den yapılan açıklamada, ABD'nin en büyük mobilya tedarikçisi Çin'le yaşadığı problemler sonrasında pazardaki talebi Türk mobilyacıların karşılayabileceği belirtildi.

Birliğin geçen yıl ABD’ye yüzde 20 artışla 16,2 milyon dolar ihracat yaptığı aktarılan açıklamada, ABD pazarında Türk mobilyasının payının artırılması için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer, Las Vegas'ta düzenlenen Uluslararası Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'nda Türk mobilya firmalarına yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Fuarda 200’den fazla müşteri görüşmesi yapıldığını ve Türk mobilya algısının oluşması için ürün kalitesinin yanı sıra mobilyacıların tasarım yeteneklerini de gösterdiklerini vurgulayan Kılıçer, "Firmalarımız kendi ürünlerini tanıtmanın yanında pazara ilişkin dinamikleri, trendleri de yerinde incelemiş oldu. AKAMİB olarak ABD pazarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz 10 milyar dolarlık ABD mobilya pazarından çok daha fazla pay almak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AKAMİB Mobilya Pazar

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