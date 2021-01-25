YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılış için gün sayıyor

Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılış için gün sayıyor

25.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılış için gün sayıyor

Mamak Belediyesi için 2021, açılış ve temel atma yılı olacak.

Mamak Belediyesi için 2021, açılış ve temel atma yılı olacak. Bilim ve Sanat Merkezleri, Mahalle Konakları, Uyanık Kütüphaneler, Yüzme Havuzları gibi birçok projenin bazılarının temelleri bazılarının da açılışları gerçekleşecek.
Birbirinden mega projeleri hayata geçiren Mamak Belediyesi’nin Akdere mahallesinde hayata geçirdiği Akdere Bilim ve Sanat Merkezinin yapımı tamamlanarak açılış için gün sayıyor. Merkez, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanmak ve teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı yakalamak isteyen gençlere büyük avantaj sağlayacak.
Yapılan yatırımlarla geleceğe yön veriyoruz
Ders çalışmak, kitap okumak, spor yapmak, kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak isteyen herkese katkı sunacak bir tesisi daha hayata geçirdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İyi düşünülmüş kararlar ve doğru atılmış adımlar bizim çalışma prensibimizi özetliyor. Amacımız modern ve yaşanabilir bir Mamak oluşturmak. Bu anlayış doğrultusunda merkezimiz, şimdiden hayırlı olsun. Özellikle salgın önlemleri bittikten ve okullar yeniden açıldıktan sonra, eğitim çağındaki çocuklarımızın yoğun ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Çocuklar burada hem eğlenip hem de öğrenebilecekler” dedi.
İnsana yatırım önceliğimiz
Merkezin modern mimarinin bir örneği olduğunun da altını çizen Köse, “4 kattan oluşan bilim ve sanat merkezimiz, kafeterya, yemekhane, elektrik ve mekanik teknik merkezi, çocuk gündüz bakım, ofis, spor salonu, bay - bayan mescit, aile merkezi, derslikler, dükkan, bilgisayar ve yabancı dil eğitim odaları, gençlik merkezi ve kafeteryadan oluşuyor. İnsan odaklı ve ‘insana yatırım yapan’ yönetim anlayışının en nitelikli örneği olan tesis, tamamlandığında hem kadınlar hem de gençlere hizmet verecek. Tempomuzu hiç düşürmeden hatta daha da artırarak hizmet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetiyle şehri imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Türkiye’de belediyecilik anlayışını değiştiren, 1994 yılını belediyecilik hizmetleri anlamında adeta bir milat haline getiren ve o günden bu yana eylemleri ve söylemleriyle belediyeciliğin ufkunu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz” diye konuştu.

Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılış için gün sayıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Alaçam Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Dikmen Vadi Eczanesi
Cankaya
Safa Eczanesi
Cankaya
Silahçıoğlu Eczanesi
Cankaya
Temel Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Sepaş Enerji'nin çağrı merkezi aramaları 2020'de yüzde 24 arttı

Sepaş Enerji'nin çağrı merkezi aramaları 2020'de yüzde 24 arttı

Keçiören Belediyesi e-konservatuvar dersleri devam ediyor

Keçiören Belediyesi e-konservatuvar dersleri devam ediyor

Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyona yakın kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı

Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyona yakın kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı

Pursaklar’a yeni nesil çöp konteynerleri

Pursaklar’a yeni nesil çöp konteynerleri

Başkent’te jeopark alanları gün yüzüne çıkarılıyor

Başkent’te jeopark alanları gün yüzüne çıkarılıyor

Milli fırkateyn Türk savunma sanayisinde kilometre taşı olacak

Milli fırkateyn Türk savunma sanayisinde kilometre taşı olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.